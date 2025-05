Letošnji april drugi najtoplejši april doslej

Od maja lani do vključno aprila letos je bila povprečna globalna temperatura 0,70 stopinje nad povprečjem obdobja 1991-2020 in 1,58 stopinje nad ocenjenim povprečjem obdobja 1850-1900.

Kot so sporočili iz Copernicusa, je bila povprečna aprilska temperatura 1,51 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850-1900. Gre za 21. zaporedni mesec v zadnjih 22 mesecih, ko je bila povprečna globalna temperatura zraka za več kot 1,5 stopinje Celzija višja od predindustrijske ravni. Letošnji april je bil sicer za 0,07 stopinje Celzija hladnejši od rekordno toplega lanskega aprila in za 0,07 stopinje Celzija toplejši od tretjega najtoplejšega aprila v letu 2016.

Nadpovprečno visoke temperature so bile večinoma po vsej Evropi, največja temperaturna odstopanja pa so zabeležili nad vzhodno Evropo, zahodnim delom Rusije, Kazahstanom in Norveško. Nižje temperature od povprečja so bile medtem v Turčiji, vzhodnih delih Bolgarije in Romunije, na Krimskem polotoku in v severnem delu Fenoskandije, torej na severu Skandinavskega polotoka in Finske ter severozahodnega dela Rusije.

Zunaj Evrope so povprečje v največji meri presegle temperature na skrajnem vzhodu Rusije in v večjem delu zahodne in osrednje Azije. Višje temperature od povprečja so bile tudi v večjem delu Severne Amerike, delu Avstralije, na Antarktičnem polotoku in zahodnem delu Antarktike.

Pod povprečjem pa so bile temperature v južnem delu Južne Amerike, vzhodnem delu Kanade, na severovzhodu Grenlandije ter v severni Avstraliji in vzhodni Antarktiki.