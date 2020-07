Zaskrbljujoče vroč junij v arktičnem delu Sibirije, kjer so padli rekordi

Letošnji junij je bil v globalu za več kot pol stopinje Celzija toplejši od junijskega povprečja v obdobju 1981-2010. V arktičnem delu Sibirije so celo zabeležili rekordno visoke temperature. Znanstveniki so ob tem opozorili, da je zaskrbljujoče to, da se Arktika segreva hitreje od preostanka sveta.

Povprečne junijske temperature v globalnem merilu so skoraj dosegle lanski rekord, razlika je bila v zgolj 0,01 stopinji Celzija. Rekordno vroč junij pa so v programu EU Copernicus za spremljanje podnebnih sprememb (C3S) zabeležili v arktičnem delu Sibirije. V arktični regiji so povprečne temperature od sredine 19. stoletja narasle za več kot dve stopinji Celzija, kar je dvakrat več od globalnega povprečja.

Kar nekaj rekordov so našteli v Rusiji. Vodja ruske agencije za vreme Roman Vilfand je dejal, da je bilo prvih šest mesecev letošnjega leta najtoplejših v zgodovini meritev v tej državi. "Imeli smo ekstremne vremenske anomalije. Prejšnji rekordi so bili zlahka preseženi," je dejal za Newsweek. Sibirija že tretje leto zapored podira temperaturne rekorde Čeprav so bile temperature na zahodu Sibirije pod dolgoletnim povprečjem, so bile te v celotni Sibiriji, ki je večja od ZDA in Mehike skupaj, za kar pet stopinj Celzija višje od običajnih junijskih, kažejo satelitski podatki C3S. Dosedanja rekorda so namerili junija lani in predlani, a ju letošnje junijsko povprečje prekaša za več kot stopinjo.

Globalno je bil letošnji junij za več kot pol stopinje Celzija toplejši od junijskega povprečja v obdobju 1981–2010 ter primerljiv z lanskim junijem, ki je bil najbolj vroč doslej.

Najbolj vroče je bilo sicer na vzhodu Sibirije, kjer so za Arktiko rekordno tako imenovano srednjo urno temperaturo, 37 stopinj Celzija, izmerili 21. junija v bližini Verhojanska. To je kar 17 stopinj Celzija več kot je dolgoletna povprečna temperatura v tem času. Živo srebro v eni od tamkajšnjih vremenskih postaj je na ta dan poskočilo celo na 38 stopinj Celzija. Urni rekord – povprečna temperatura v 60 minutah – za eno do dve stopinji presega dosedanja rekorda, ki so jih v Arktiki izmerili v letih 1969 in 1973.

icon-expand Sibirija se segreva hitreje od preostalega sveta FOTO: AP

Izredna vročina prispeva k nastanku gozdnih požarov V C3S so opozorili, da je izredna vročina, ki traja že od januarja, skupaj z nizko vlažnostjo tal prispevala k ponovnemu pojavu gozdnih požarov, ki so to regijo opustošili lani poleti. Lansko poletje je bilo z vidika požarov najhujše za arktični krog doslej, pri Copernicusu pa se bojijo, da gredo razmere letos v isto smer.

