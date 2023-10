Letošnji Oktoberfest je podiral rekorde. Kljub inflaciji, ki je litrski vrček piva letos podražila na slabih 15 evrov, je festival piva postavil nov rekord v prodaji pijače in hrane, podrl pa je tudi 40 let star rekord v številu obiskovalcev. Največ v zgodovini Oktoberfesta jih je bilo letos – 7,2 milijona – in samo trikrat v zgodovini je festival piva obiskalo več kot sedem milijonov ljudi.