Letošnji september najtoplejši doslej

Podnebni znanstveniki opozarjajo, da bi lahko bilo leto 2020 najbolj vroče leto na svetu, saj so septembrske temperature zasenčile prejšnje najvišje temperature, arktični led pa se je umaknil iz morja, ki ga običajno pokriva. Svetovne temperature do danes sicer kažejo majhna odstopanja od leta 2016, najtoplejšega koledarskega leta doslej, je v sredo sporočila evropska služba za podnebne spremembe Copernicus.

Septembra so temperature dosegle 0,63 stopinje Celzija nad 30-letnim zgodovinskim povprečjem, učinke podnebnih sprememb pa so občutile predvsem sibirska Arktika in jugovzhodna Evropa. Arktični led je septembra dosegel svoj drugi najnižji obseg odkar njegovo površino od leta 1979 merijo sateliti, poroča Bloomberg. "Junija in julija se je v arktičnem morskem ledu nenavadno hitro zmanjšal obseg ledu v isti regiji, kjer so bile zabeležene nadpovprečne temperature,"je dejal direktor Copernicusa Carlo Buontempo. "Kombinacija rekordnih temperatur in nizkega arktičnega ledu leta 2020 poudarja pomen izboljšanega in celovitejšega spremljanja v regiji, ki se segreva hitreje kot kjer koli drugje na svetu."

Višje globalne temperature sicer med drugim pripisujejo rekordnim gozdnim požarom v Kaliforniji in Avstraliji. Ti so pripomogli tudi k rekordni dnevni temperaturi, ko so v Dolini smrti izmerili 54,4 stopinje Celzija. Temperaturne rekorde so zabeležili tudi drugod v svetu. V Franciji so na jugu države izmerili največ dežja v enem dnevu v zadnjih sto letih. Kar dvakrat v enem tednu je zapadlo več kot pol metra dežja.

Samantha Burgessiz Copernicusa je za BBCsicer opozorila, da čeprav so ti dogodki neverjetni, ni mogoče pričakovati, da bodo temperature vsako leto višje.