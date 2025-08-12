Svetli način
Tujina

Bo odročno luksuzno letovišče kraj zgodovinskega vrha Putin - Trump?

Girdwood, 12. 08. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.L.
V petek se bosta na Aljaski srečala ameriški in ruski predsednik Donald Trump in Vladimir Putin. Čeprav natančna lokacija še vedno ostaja skrivnost, se med možnimi scenariji omenja razkošno letovišče Alyeska v Girdwoodu. Za čas zgodovinskega srečanja v omenjenem letovišču ni mogoče rezervirati nočitve. Naključje?

Letovišče se nahaja na jugu Aljaske. Smučarjem poleg belih strmin na več kot 200 hektarjih ponuja tudi restavracijo in razkošen spa.

Da bi srečanje lahko potekalo prav v omenjenem letovišču, je prvi razkril lokalni časopis Alaska Landmine, ki je ugotovil, da v omenjenem terminu v letovišču ni na voljo nobenega prostega termina za nočitev. Tudi danes na spletni strani kaže, da je od srede do sobote letovišče zasedeno.

Zasedeno letovišče od 13. do 16. avgusta.
Zasedeno letovišče od 13. do 16. avgusta. FOTO: Posnetek zaslona

Lokacija zaradi oddaljenosti ponuja tudi idealno možnost za zagotovitev popolne zasebnosti in strogega varovanja.

Združuje razkošje, naravne lepote in strateško lokacijo, zaradi česar je privlačno okolje za potencialno zgodovinsko srečanje.

Oddaljeni Girdwood naj bi izpolnjeval tudi varnostne zahteve zgodovinskega srečanja.
Oddaljeni Girdwood naj bi izpolnjeval tudi varnostne zahteve zgodovinskega srečanja. FOTO: Profimedia

Pomemben bi lahko bil tudi zgodovinski vidik. Aljaska je bila namreč nekoč del Rusije, ZDA pa so leta 1867 Aljasko odkupile od takratne carske Rusije za 7,2 milijona ameriških dolarjev oziroma za manj kot pet centov na hektar.

KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
12. 08. 2025 11.35
+1
EU totalno užaljeni. Trump jim je napisal , hvala vam z vse in kar še pride k do vas. Obveznosti, obljube in dolžnosti do ZDA pa to...!
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
12. 08. 2025 11.31
+1
Vse kar bo po teh pogajanjih ostalo od Ukraine bo velik pogajalski uspeh Trumpa. Rusi so nocoj prebili ukrainsko obrambo in v enem dnevu naredili preboj 20 km v globino. Fronta se razpada. Sedaj ko Putin zmaguje bo velik uspeh Trumpa, če ga prepriča za mir. Ozemeljski kompromis bo po mojem bolj boleč za Ukraino kot se bojijo EU politiki. Še vedno pa bolje kot nadaljevanje vojne. Držim pesti, da Trump in Putin uspeta prinesti mir v Ukraino.
ODGOVORI
2 1
Aijn Prenn
12. 08. 2025 11.35
+0
Pol so že tik pred Kijevom al kako?? Pred par dnevi so imeli RU v UKR bežancijo, so vsi v rikverc vozili.
ODGOVORI
1 1
Aijn Prenn
12. 08. 2025 11.36
+1
Putin lahko v 5 minutah prinese mir v Ukr. Samo obrne staro železje nazaj proti RU in odpeketajo iz UKR in je mir.
ODGOVORI
1 0
biggie33
12. 08. 2025 11.28
+3
Urška in Kaja sta pa užaljeni, ker ju ni nihče povabil.. Že Erdogan je Urški pokazal kje ji je mesto, ko jo je takrat kar na sofo posedel.. to je ta vrhunska diplomacija EU!!
ODGOVORI
3 0
Bolfenk2
12. 08. 2025 11.33
+2
Urška in Kaja podpirata vojno in kot takšni ne sodita na mirovna pogajanja.
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
12. 08. 2025 11.26
+3
Lepo da sta Trump in Putin našla oddaljeno samotno lokacijo, kjer bosta lahko v miru končala vojno in dosegla ozemeljski kompromis. Daleč stran od nadležnega Zelenkota in EU voditeljev, ki nočejo mira in bi radi nadaljevali vojno za visoko ceno evropskih davkoplačevalcev. Če dosežeta mir si tako Putin kot Trump zaslužita nobelovo nagrado za mir. Res smo siti vojne in vseh stroškov, ki nam jih prinaša.
ODGOVORI
4 1
Samo navijač
12. 08. 2025 11.24
+3
Zakaj bj sedaj Rusi odnehal? Dnevni premiki po nekaj kilometrov na dan. Danes nad Pokrovskom celo 25 km v notranjost. Obrambe ni vec kolaps UA. Rusi morajo zavzet komplet UA. Ocistit,dezinfekcija ,denacificirat vsak kvadrat , zaparit vsako luknjo izgnat ali pot..anit nacsatana, ki se je zaredil na tem delu. Sele potem se lahko pogovarjajo o trajnem miru. Je pa problem kam se bo ta zale.a spet zaredila. To mi deluje tako kod rdeci polži.
ODGOVORI
3 0
danes Ne
12. 08. 2025 11.15
-4
a so amerikanci že slišali za RICIN , če ga podtakšneš v hrano ali pijačo nekomu v roku 48 ur umre , zgleda pa kot da umre naravne smrti, ponavadi srčni infarkt, gripa itd.
ODGOVORI
0 4
Zuzaa11
12. 08. 2025 11.22
+0
Ne tajne sluzbe niso slisale za Ricin, samo ti in ozki krog okoli tebe to ve. Sporoci Trumpovi ekipi
ODGOVORI
1 1
NiGenocid
12. 08. 2025 11.40
Tudi ce kdo pije Ljubljansko vodo.
ODGOVORI
0 0
NiGenocid
12. 08. 2025 11.14
+0
Ce ne bi bila strupena pitna voda in najslabsi zrak v Evropi...bi lahko kdo predlagal Ljubljano ;)))))))
ODGOVORI
2 2
NeXadileC
12. 08. 2025 11.10
-1
Aljaska je naša! 😉
ODGOVORI
0 1
NeXadileC
12. 08. 2025 11.08
+1
Tam so menda, na varnem...
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
12. 08. 2025 11.07
+2
Sam sem res ponosen,da SDS podpira Zelenskega in modrega Trumpa.
ODGOVORI
2 0
myomy
12. 08. 2025 11.04
-2
Putin bo Donaldu izročil Leninov red za zasluge, pol pa nazaj domov.
ODGOVORI
1 3
anatomija
12. 08. 2025 11.03
-2
Samo 1 dobro merjen izstrelek in svet bo rešen
ODGOVORI
3 5
1236
12. 08. 2025 10.52
+4
Pa europski bebčki z ursulo. Za ukraino
ODGOVORI
8 4
ivan res grozni
12. 08. 2025 11.07
-3
Ti, po vašem bebčki, vedo, da v Ukrajini branimo sebe. Putin sam napoveduje, da bo po ukrajini šel dalje. Ali lahko drugače razumemo njegovo izjavo "Borim se samo za ozemlja, ki so bila kdaj ruska. Prve na udaru bodo sicer Baltske države.
ODGOVORI
1 4
Zuzaa11
12. 08. 2025 11.24
+0
Joj Ivane, ugasni malo TV
ODGOVORI
1 1
santamaura
12. 08. 2025 10.51
+6
Pa saj je vse jasno - Rudnine Ameriki, zemlja Rusiji, Slava Ukrajini
ODGOVORI
11 5
blue3dragon
12. 08. 2025 10.54
+6
Dolgovi pa Evropski uniji
ODGOVORI
9 3
ivan res grozni
12. 08. 2025 11.09
-3
Ne Ukrajina in ne EU ne bosta pristala na odpoved delu teiritorija. Če bi se to zgodilo, bi opogumilo Putina, da gre dalje.
ODGOVORI
0 3
ivan res grozni
12. 08. 2025 11.16
-2
To bi pomenilo čez nekaj let napad Rusije na Poljskko.
ODGOVORI
0 2
jutri_pa_res
12. 08. 2025 10.51
-5
Trump govori o menjavi ozemelj...rekel je tudi, da se bo s Putinom sestal v Rusiji na Aljaski...Če seštejemo 1+1, bo verjetno Putinu ponudil Aljasko v zameno za umik Rusije iz Ukrajine in tudi s Krima...
ODGOVORI
3 8
Zuzaa11
12. 08. 2025 11.02
+3
Ne sestevaj vec prosim te
ODGOVORI
4 1
mamma mia
12. 08. 2025 11.11
On bi si verjetno prej kaj vzel,kot dal svojega.Tako da ta opcija odpade!Ni dovolj čudovita zamisel.
ODGOVORI
0 0
rompompom
12. 08. 2025 10.50
-1
.
ODGOVORI
0 1
Peni Stojanović
12. 08. 2025 10.50
+2
dobra lokacija, skor nebi mogla bit leps
ODGOVORI
3 1
roten
12. 08. 2025 10.50
+3
A B.Pahor pride
ODGOVORI
4 1
Bolfenk2
12. 08. 2025 10.49
+2
Samo da se zmenita za mir in da se konča ta neumna vojna. Sedaj se točno vidi kdo noče mira. EU politiki brez Orbana in Zelenski. Tem vojna očitno paše.
ODGOVORI
6 4
Rudar
12. 08. 2025 10.52
-4
Vojna paše tistemu, ki je okupator.
ODGOVORI
3 7
ivan res grozni
12. 08. 2025 11.10
-4
Vojna paše samo Putinu. Samo umakne čete iz Ukrajine in imamo mir.
ODGOVORI
0 4
Aijn Prenn
12. 08. 2025 10.46
-1
Se bo prišel mali možicelj iz RU še malo norčevat iz USA na njihovo ozemlje.
ODGOVORI
7 8
Rob123
12. 08. 2025 10.48
-1
Podobno kot ti iz SLO socialc!
ODGOVORI
5 6
Aijn Prenn
12. 08. 2025 10.50
+1
Miško, iz mojih davkov dobiš tisto, kar ti nakažejo vsak mesec.
ODGOVORI
4 3
Zmaga Ukrajini
12. 08. 2025 10.53
-4
Točno to. Ampak je donalt mnogo prebutast, da bi kaj kmalu dojel. Sicer pa zdaj govori, da ne bo šel na Aljasko, ampak se bo moral revež potruditi v "zaostalo in umazano" državo (po njegovih lastnih besedah) - mosskovijo. Očitno spet izvaja neke PR spine, ker je doma dodobra zamočil - zdaj je nacionalno gardo poslal celo v Washington in bi ta pleničar zdaj rad malce preusmeril pozornost.
ODGOVORI
3 7
