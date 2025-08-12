Bo odročno luksuzno letovišče kraj zgodovinskega vrha Putin - Trump?

V petek se bosta na Aljaski srečala ameriški in ruski predsednik Donald Trump in Vladimir Putin. Čeprav natančna lokacija še vedno ostaja skrivnost, se med možnimi scenariji omenja razkošno letovišče Alyeska v Girdwoodu. Za čas zgodovinskega srečanja v omenjenem letovišču ni mogoče rezervirati nočitve. Naključje?

Letovišče se nahaja na jugu Aljaske. Smučarjem poleg belih strmin na več kot 200 hektarjih ponuja tudi restavracijo in razkošen spa.

Da bi srečanje lahko potekalo prav v omenjenem letovišču, je prvi razkril lokalni časopis Alaska Landmine, ki je ugotovil, da v omenjenem terminu v letovišču ni na voljo nobenega prostega termina za nočitev. Tudi danes na spletni strani kaže, da je od srede do sobote letovišče zasedeno.

Lokacija zaradi oddaljenosti ponuja tudi idealno možnost za zagotovitev popolne zasebnosti in strogega varovanja. Združuje razkošje, naravne lepote in strateško lokacijo, zaradi česar je privlačno okolje za potencialno zgodovinsko srečanje.

