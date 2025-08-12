Bo odročno luksuzno letovišče kraj zgodovinskega vrha Putin - Trump?

Letovišče se nahaja na jugu Aljaske. Smučarjem poleg belih strmin na več kot 200 hektarjih ponuja tudi restavracijo in razkošen spa.
Da bi srečanje lahko potekalo prav v omenjenem letovišču, je prvi razkril lokalni časopis Alaska Landmine, ki je ugotovil, da v omenjenem terminu v letovišču ni na voljo nobenega prostega termina za nočitev. Tudi danes na spletni strani kaže, da je od srede do sobote letovišče zasedeno.
Lokacija zaradi oddaljenosti ponuja tudi idealno možnost za zagotovitev popolne zasebnosti in strogega varovanja.
Združuje razkošje, naravne lepote in strateško lokacijo, zaradi česar je privlačno okolje za potencialno zgodovinsko srečanje.
Pomemben bi lahko bil tudi zgodovinski vidik. Aljaska je bila namreč nekoč del Rusije, ZDA pa so leta 1867 Aljasko odkupile od takratne carske Rusije za 7,2 milijona ameriških dolarjev oziroma za manj kot pet centov na hektar.
