Bodo ruski turisti okupirali letovišče v Severni Koreji?

Otroci z napihljivimi žogami, ljudje, ki se potapljajo, in dopustniki v pisanih kopalkah pod rdeče-belimi senčniki. To so prvi prizori iz na novo odprtega največjega letovišča v Severni Koreji, ki lahko sprejme 20.000 obiskovalcev in velja za še en projekt voditelja Kim Džong Una, s katerim želi tudi preko turizma v državi, ki odločno zavrača zahodne kulturne trende, spodbuditi obubožano domače gospodarstvo.

"Srca gostov so bila polna izjemnih čustev, začutili so osupljive čare turizma, ki se je razsvetel v času delavske partije," je v propagandni depeši zapisala državna agencija.

Medtem ko je državna severnokorejska tiskovna agencija poročala, da je letovišče prvi dan obratovanja obiskalo veliko ljudi, vprašanje ostaja, kaj bo z največjim turističnim kompleksom v prihodnje, saj država svojih mej za turiste iz Zahoda še ne namerava odpreti, večina državljanov na meji lakote pa životari.

Že pred uradnim odprtjem si je letovišče ogledal tudi Kim Džong Un, ki je dejal, da je projekt eden najuspešnejših v tem letu in bo prispeval k razvoju turizma v državi.