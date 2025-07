Lev preskočil zid in sredi ulice napadel žensko z otroki

Posnetki nadzornih kamer prikazujejo, kako lev preskoči betonski zid in se požene za žensko, medtem ko prestrašeni opazovalci bežijo.

Ženska in njena otroka, stara pet in sedem let, so v napadu utrpeli poškodbe rok in obraza, a so v stabilnem stanju, so sporočile pakistanske oblasti.

Policija je medtem lastnike leva aretirala. Obtoženi so, da so divjo žival zadrževali brez dovoljenj in da je lev pobegnil zaradi njihove malomarnosti. Žival so po napadu ujeli in jo namestili v park za divje živali.

Kot poroča BBC, so levi kot hišni ljubljenčki v Pakistanu statusni simbol. Prebivalci imajo lahko doma leve, geparde, pume, tigre in jaguarje, če jih registirajo in plačajo enkratno pristojbino v višini 50.000 rupij (okoli 150 evrov).

A v skladu s pravili, morajo biti divje živali nastanjene zunaj mesta.

Napad leva se je sicer zgodil v vzhodnem pakistanskem mestu Lahore. Gre za drugo največje mesto v državi. Nekaj dni po incidentu so tamkajšnje oblasti uvedle ukrepe proti nezakonitemu posedovanju prostoživečih živali. Doslej so aretirali pet ljudi, zasegli pa so 13 levov.