Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Leve med uničujočimi poplavami namerno zaprli v kletke, trije poginili

Guigang, 10. 07. 2026 18.13 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Obilno deževje je dobesedno potopilo živalski vrt Guigang, razgnalo vse rastlinojede živali. Trije levi, ki so bili zaradi "javne varnosti" zaklenjeni v kletkah, so se utopili. (Fotografija je simbolična)

Med hudimi poplavami, ki so po divjanju tajfuna zajele vzhod Kitajske, so v živalskem vrtu leve, skupaj z volkovi in medvedi, namerno zaprtli v kletke, da ne bi pobegnili. Tri levi so utonili. Aktivisti za pravice in dobrobit živali so njihovo ravnanje označili za popolnoma brezbrižno in povsem nesprejemljivo.

Med uničujočimi poplavami, ki so sledile tajfunu Maysak, ki je vzhodu Kitajske prinesel obilne padavine, je osebje živalskega vrta Guigang leve, skupaj z medvedi in volkovi, namerno zaprlo v kletke, da bi jim preprečili morebitni pobeg. Trije levi so se utopili, poroča Independent.

Obilno deževje je dobesedno potopilo živalski vrt Guigang, razgnalo vse rastlinojede živali. Trije levi, ki so bili zaradi "javne varnosti" zaklenjeni v kletkah, so se utopili. (Fotografija je simbolična)
Obilno deževje je dobesedno potopilo živalski vrt Guigang, razgnalo vse rastlinojede živali. Trije levi, ki so bili zaradi "javne varnosti" zaklenjeni v kletkah, so se utopili. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

"Ko je začelo poplavljati, nismo želeli povzročati dodatnih težav državi in pustiti, da bi nevarne živali pobegnile in morebiti koga napadle," je za regionalni časopis Red Star News dejal lastnik živalskega vrta Jin Fejfej. Skrbniki živali so po njegovih besedah tvegali svoja življenja, ko so v času, ko je voda naraščala, zapirali kletke plenilcev.

Voda je nato narasla za več kot dva metra. Živalski vrt je na družbenih omrežjih ob tem objavil obvestilo, da je odnesla več kot 100 drugih živali – tudi dve zebri, tri miniaturne ponije, noje, alpake, rakune in pave.

Osebje zdaj prosi za pomoč pri njihovem iskanju. Eno od zeber so medtem našli poginulo, drugo, ki je breja, pa so izsledili v bližnji vasi, poročajo kitajski mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stanje rjavih medvedov in volkov, ki so bili prav tako zaprti v kletkah in se skoraj utopili, je slabo, navaja Global Times.

Aktivisti za pravice in dobrobit živali so potezo osebja živalskega vrta ozačili za nevestno in pozvali k pripravi načrtov za evakuacijo živali v primeru naravnih nesreč.

"Tragedija, ki se je zgodila na Kitajskem, bi morala biti opozorilo vsem živalskim vrtovom in ustanovam za prostoživeče živali, kar se tiče ekstremnega vremena," je dejal predsednik organizacije PETA za Azijo Jason Baker. "Popolnoma nesprejemljivo je pustiti živali ujete za rešetkami, medtem ko se poplavna voda dviga," je poudaril. Dodal je, da bi bila tudi izpustitev divjih živali, ki živijo v ujetništvu, pri tem neodgovorna in nevarna tako za živali in ljudi, ter pozval k pripravi načrtov za njihovo evakuacijo v primeru naravnih nesreč, oziroma na sploh h koncu njihovega zadrževanja v živalskih vrtovih.

Vodstvo živalskega vrta Guigang za pojasnila novinarjem medtem ni dosegljivo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V sosednjem mestu Hengzhou v provinci Guangxi pa so poplave dobesedno s tlemi zravnale farmo kač. V vodi se je znašlo na sostine kobr in kraljevih podganjih kač. Ena od teh je ugriznila domačinko, ki je nato umrla, poroča časopis Beijing News.

Preberi še Po poplavljenih ulicah plava 900 kač: tajfun zalil farmo plazilcev

Tajfun Maysak je ta teden na jugu Kitajske terjal že najmanj 39 življenj in sprožil hude poplave. Voda je prebila zadrževalnike, poplavljena in močno uničena so celotna mesta. Medtem pa se regija pripravlja na prihod novega, še močnejšega tajfuna Bavi, ki naj bi jutri dosegel jugovzhod Kitajske.

Kitajska poplave živalski vrt levi kletke utopitev

Dveletnico več kot tri ure pustili samo v pregretem avtomobilu

24ur.com Vdrla sta v safari park in streljala na živali, zaradi krivolova pred sodnika
24ur.com Zaradi psov na hitri cesti za eno uro ustavili promet
Caszazemljo 'Kruto in podlo': Iz helikopterja streljajo na poškodovane koale, da bi jih 'odrešili'
24ur.com Uspavali tri mladičke, ker jim je mama tigrica obrnila hrbet
24ur.com Volkovi in šakali v Posočju v 10 dneh pokončali ducat ovac
24ur.com Ali morajo Maša, Mici, Mitko in Tim iz kletke v naravo?
24ur.com Po pokolu treh ovac v bližini Krnice iz narave odvzeli konfliktno volkuljo
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
10. 07. 2026 18.34
Kitajci tako ali tako nimajo nobenega spoštovanja do živali
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804