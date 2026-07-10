Leve med uničujočimi poplavami namerno zaprli v kletke, trije poginili

Med uničujočimi poplavami, ki so sledile tajfunu Maysak, ki je vzhodu Kitajske prinesel obilne padavine, je osebje živalskega vrta Guigang leve, skupaj z medvedi in volkovi, namerno zaprlo v kletke, da bi jim preprečili morebitni pobeg. Trije levi so se utopili, poroča Independent.

Obilno deževje je dobesedno potopilo živalski vrt Guigang, razgnalo vse rastlinojede živali. Trije levi, ki so bili zaradi "javne varnosti" zaklenjeni v kletkah, so se utopili. (Fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

"Ko je začelo poplavljati, nismo želeli povzročati dodatnih težav državi in pustiti, da bi nevarne živali pobegnile in morebiti koga napadle," je za regionalni časopis Red Star News dejal lastnik živalskega vrta Jin Fejfej. Skrbniki živali so po njegovih besedah tvegali svoja življenja, ko so v času, ko je voda naraščala, zapirali kletke plenilcev. Voda je nato narasla za več kot dva metra. Živalski vrt je na družbenih omrežjih ob tem objavil obvestilo, da je odnesla več kot 100 drugih živali – tudi dve zebri, tri miniaturne ponije, noje, alpake, rakune in pave. Osebje zdaj prosi za pomoč pri njihovem iskanju. Eno od zeber so medtem našli poginulo, drugo, ki je breja, pa so izsledili v bližnji vasi, poročajo kitajski mediji.

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Stanje rjavih medvedov in volkov, ki so bili prav tako zaprti v kletkah in se skoraj utopili, je slabo, navaja Global Times. Aktivisti za pravice in dobrobit živali so potezo osebja živalskega vrta ozačili za nevestno in pozvali k pripravi načrtov za evakuacijo živali v primeru naravnih nesreč. "Tragedija, ki se je zgodila na Kitajskem, bi morala biti opozorilo vsem živalskim vrtovom in ustanovam za prostoživeče živali, kar se tiče ekstremnega vremena," je dejal predsednik organizacije PETA za Azijo Jason Baker. "Popolnoma nesprejemljivo je pustiti živali ujete za rešetkami, medtem ko se poplavna voda dviga," je poudaril. Dodal je, da bi bila tudi izpustitev divjih živali, ki živijo v ujetništvu, pri tem neodgovorna in nevarna tako za živali in ljudi, ter pozval k pripravi načrtov za njihovo evakuacijo v primeru naravnih nesreč, oziroma na sploh h koncu njihovega zadrževanja v živalskih vrtovih. Vodstvo živalskega vrta Guigang za pojasnila novinarjem medtem ni dosegljivo.

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V sosednjem mestu Hengzhou v provinci Guangxi pa so poplave dobesedno s tlemi zravnale farmo kač. V vodi se je znašlo na sostine kobr in kraljevih podganjih kač. Ena od teh je ugriznila domačinko, ki je nato umrla, poroča časopis Beijing News.