Levinja v Srbiji v zelo slabem stanju: 'Borimo se za njeno življenje'

Kot je živalski vrt objavil na svoji strani na Facebooku, je levinja v zelo slabem stanju, dehidrirana, suha in še vedno traja bitka za njeno življenje. Takoj, ko so jo sprejeli, je bilo jasno, da ima velike težave: slaba krvna slika, vnetja v organizmu, anemija, bila je polna parazitov, pod repom pa je imela tudi vneto rano. Videti je bilo, da je levinja v hudih bolečinah.

Vendar vse to ni ustavilo veterinarjev in drugih sodelujočih, da bi nesrečni levinji vsaj poskušali pomagati in jo rešiti. Takoj po ultrazvoku, laboratorijskih pregledih krvi in urina ter drugih testih so jo priključili na infuzijo, ji dodali vitamine in različne vrste injekcij za moč, proti bolečini in proti vnetju.

Ker na začetku ni jedla mesa, so veterinarji sklepali, da ga še nikoli v življenju ni jedla. Po terapiji pa je vse presenetila dobra novica s sicer grenkim priokusom: levinja je začela jesti meso, vendar se zdi, da njeno črevesje in želodec nista v stanju, da hrano tudi predelata, saj levinja ni šla na blato. Ta situacija pa je izjemno nevarna, saj se lahko zgodi, da odpovejo drugi organi, kot so ledvice in jetra, so opozorili v živalskem vrtu.

Poleg vseh teh težav pa tudi rentgenski posnetki niso zadovoljujoči. Pokazali so namreč, da ima levinja zlomljeno stegnenico, na desni nogi pa ima delni zlom, zato so jo kljub nevarnosti anestezije operirali. Zaradi težkih poškodb kosti bo morala zdaj počivati in okrevati v čim manjšem prostoru, da bi lahko mirovala in da bi se ji lahko kosti zarasle. "Ker ima slab organizem, je namreč ne moremo držati pod blago sedacijo, ampak ji moramo gibanje omejiti," so zapisali. "Najpomembneje v tem trenutku je, da se levinja stabilizira in okreva, nato pa bomo z drugimi državnimi organi zanjo poiskali najboljšo rešitev."

Levinjo je našel mimoidoči na poti v službo v Subotici, nato pa so žival oskrbeli in premestili v živalski vrt Palić. Nesrečna levinja, ki bi morala živeti v svojem naravnem habitatu, se je tako znašla zelo daleč od svojega doma, nihče pa še ne ve, kako je do tja prišla. Na Policijski upravi Subotica so sicer dejali, da preiskava še poteka, poroča Telegraf.