Levosredinske evropske politične skupine proti sodelovanju s skrajno desnico

"Smo pred ključnim trenutkom v zgodovini našega evropskega projekta, ko skuša skrajna desnica znova vrniti najtemnejše strani naše zgodovine, spodkopava vse, kar smo zgradili, in zastruplja naše demokracije. Evropska unija se je vedno odločno zoperstavila grožnjam ekstremizma z vseh strani političnega spektra," so zapisali vodje političnih skupin S&D, Renew, Zelenih in Levice.

Vzpon skrajno desnih in radikalnih strank v Evropi po njihovem mnenju ogroža evropski projekt, evropske vrednote ter državljanske svoboščine in temeljne pravice državljanov. Ob tem so obsodili nedavne napade na politike in stranke v Nemčiji, Španiji, Belgiji in na Švedskem.

"Nikoli ne bomo sodelovali ali oblikovali koalicije s skrajno desnimi ali radikalnimi strankami na katerikoli ravni. Predsednico Evropske komisije in vse evropske demokratične stranke pozivamo, naj odločno zavrnejo normalizacijo, sodelovanje ali zavezništvo s skrajno desnimi in radikalnimi strankami," so v izjavi, ki so jo objavili na spletni strani S&D, navedli vodje štirih levosredinskih političnih skupin trenutne sestave parlamenta.