Lewinskyjeva: Omejimo starosti predsednikov in ukinimo karte 'izhod iz zapora'

Lewinskyjeva meni, da je noro, da zgolj 14. amandma obravnava možnost diskvalifikacije kandidata zaradi takšnega vedenja. "Kako je to mogoče? Zakaj nimamo večje zaščite?" se sprašuje politična aktivistka, ki je raziskovala amandmaje ameriške ustave. Prav med slednjim je ugotovila, da je kongres zadnji amandma k ustavi (27. amandma) sprejel 31 let nazaj. To jo je presenetilo, saj je kongres v stoletju pred tem spremembe k ustavi dodajal na vsakih 10 ali 20 let.

Zato meni, da je nastopil čas, da se ustava modernizira. "Z nekaterimi ustavnimi nadgradnjami že močno zamujamo," pravi. Na samem vrhu seznama pol ducata predlaganih amandmajev pa Lewinskyjeva poziva prav k izrecni prepovedi predsedniških samopomilostitev. "Naša ustava ni igra monopolija. Za vodjo izvršilne veje oblasti ne bi smela obstajati kartica 'izhod iz zapora'," je kritična nekdanja pripravnica v Beli hiši.

Trump se sicer ob tem sooča tudi z več kot 90 nerešenimi kazenskimi obtožbami zaradi poskusa sprevračanja volitev leta 2020, glede hrambe tajnih dokumentov na svojem posestvu na Floridi in pošiljanja zamolčanih plačil pornografski igralki Stormy Daniels.