'Noč groze v Parizu': ležali so v mlaki krvi in čakali, da streli potihnejo

"Moraš iti. Teči moraš čim dlje stran." "Nikoli ne bom pozabil zvoka mitraljezov." "Po kaosu je nastala tišina. Poklicali smo policijo, naj pride po nas." "Notri je bila klavnica, ljudje s kroglami v glavi." Bataclan - beseda oz. kraj, ki je pred 10 leti dobil povsem drugačno konotacijo, 13. november 2015 pa se je v francosko zgodovino zapisal kot "noč groze". Takrat se je v Parizu zgodila serija terorističnih napadov, na šestih različnih lokacijah pa je umrlo več kot 130 ljudi.

Žalost veje skozi Pariz na dan, ko se mesto spominja 10. obletnice najhujšega terorističnega napada v državi. Tisto jutro je bilo sicer kot vsako drugo novembrsko, prebivalci so se mudili po svojih vsakodnevnih opravilih, nevedoč, da se bo le čez nekaj ur na šestih lokacijah njihovega domačega mesta zgodila morija. Nevedoč, da se bo noč v kolektivni spomin državljanov zapisala kot "noč groze". Teroristični napadi so se odvili na šestih obljudenih pariških lokacijah - v restavracijah Le Petit Cambodge, Café Bonne Bière, La Belle Equipe in Comptoir Voltaire, pri nogometnem stadionu Stade de France ter v koncertni dvorani Bataclan, kjer je tisto noč nastopala rock skupina Eagles of Death Metal. Prav slednji je terjal tudi največ smrtnih žrtev, saj je od več kot 130 ubitih v Bataclanu umrlo 90 ljudi.

Po terorističnem napadu v Parizu 2015

Nekateri preživeli lahko tudi 10 let kasneje do potankosti opišejo, kaj se je tisto noč dogajalo. Čeprav se neradi spominjajo groze, ki so jo preživeli, pa upajo, da bo njihovo pričevanje pripomoglo k temu, da bi bilo tovrstnih napadov čim manj.

'Plazil sem se prek teles drugih'

"Še danes se jasno spominjam plamena, ki je ob strelu švignil iz cevi pištole," pripoveduje predsednik združenja žrtev Življenje za Pariz Arthur Denouveaux, ki je bil v času napada med množico na koncertu glasbene skupine. Njegova stiska se v novembru poglobi: "Če sem iskren, se začne, ko se ura premakne nazaj. Pariz ima takrat isto svetlobo, enako vlažno vreme kot pred desetimi leti." Za AP News je opisal grozo tiste noči, ko je med smrtonosnim pohodom teroristov v koncertni dvorani ležal na tleh. "Spomnim se obraza dekleta, ki je prikopana na mesto gledala terorista, dokler je drugi niso podrli na tla," je opisal. Slednje je iz vkopane groze prebudilo tudi njega. "Moraš iti. Teči moraš čim dlje stran," se spominja misli, ki so takrat švignile skozenj.

"In spomnim se, kako sem se plazil prek teles drugih. Večina med njimi najbrž ni bila mrtvih, temveč se je le pretvarjala, da so. A vem, da sem videl tudi obraze, ki so bili nagnjeni pod nenaravnim kotom in imeli drugačno barvo kože. Ti so bili zagotovo mrtvi," je opisal preživeli. Denouveaux je takrat pobegnil skozi zasilni izhod koncertne dvorane, a spominom in grozi tistega večera še ni uspel uiti. "Potreboval sem eno leto in veliko zdravil, da sem prebrodil najbolj kritično fazo posttravmatskega stresnega sindroma, čeprav ga nisem nikoli povsem razrešil. Panika se še vedno nepričakovano vrača in je pogostejša, kot bi si želel. Na primer v predorih podzemne železnice ali med ognjemetom, ko zavoham dim," je priznal.

Ena od žrtev napada v Parizu FOTO: AP icon-expand

Danes svoje življenje posveča Združenju žrtev Življenje za Pariz, ki ga je soustanovil skupaj z drugimi preživelimi. Zaradi te vloge ga pogosto prosijo, naj podoživi dogodke, kar pa sčasoma postaja vse lažje, je dejal. "Letos se počutim bolje, kot sem se lani ali leto pred tem. Čas naredi veliko, prav tako pa tudi pravica."

50 se jih je skrilo nad strop male sobe

Denouveaux seveda ni edini, ki je pred 10 leti preživel teror v Parizu. Tiste noči je bilo poškodvanih več kot 400 oseb, še več jih posledice nosi na svojem duševnem zdravju. Med preživelimi je tudi Clarisse Faure, ki je bila v času koncerta ena prvih, ki je ugotovila, kaj se dogaja, prizorišče pa je zapustila med zadnjimi. S prijateljem je namreč ravno zapustila prizorišče, da bi dvignila gotovino, ko so na ulici odjeknili streli. Nemudoma sta se oba vrnila nazaj v dvorano, a medtem ko se je njen prijatelj uspel prebiti do prvega naslednjega izhoda in zbežati iz dvorane, je skušala sama poiskati svoje prijatelje. "Kričala sem, da streljajo, nato pa so ti odjeknili tudi v dvorani," je opisala za portal Ouest France.

"Med streli smo ležali na trebuhu. To je najbolj neznosen spomin," je opisala grozo, zaradi katere bi skoraj ohromela, a ji je naposled val moči pognala misel na družino. Odločila se je, da pobegne skozi vrata ob odru. "Stekli smo po stopnicah navzgor, z mano na čelu skupine. Po dveh stopnjiščih smo se povzpeli v majhno sobico, nato pa smo v njej prebili strop in se skrili nad njim. Vsi smo si pomagali, bilo nas je okoli 50," je opisala. In nato je sledilo mučno čakanje, ko so lahko zgolj poslušali streljanje in krike ljudi, odjeknila je tudi eksplozija, ko se je eden od teroristov razstrelil. "Po kaosu je nastala tišina. Poklicali smo policijo, naj pride po nas." Evakuirali so jih okoli 1. ure zjutraj, a morali so iti skozi dvorano, polno trupel. Policisti so jim naročili, naj zamižijo, naj si zakrijejo oči. "Vseeno sem ujela delček grozot," je še dejala Faurejeva.

'Moj strah pred smrtjo v Parizu je vedno prisoten'

Tudi pri njej je sledilo obdobje posttravmatskega stresa, zaradi česar je obiskovala strokovnjake, leto po napadu pa je zapustila Francijo in se preselila v Kanado. "Po diplomi iz komunikologije sem načrtovala delo v Parizu. Zdaj pa to ni bilo več mogoče. Zame je bil Pariz smrt." Vseeno se je naposled vrnila v Francijo, 6. oktobra 2021 pa je tudi pričala na sodišču. V nagovoru obtožencem je dejala: "Ukradli ste mi užitek brezskrbnih večerov. Užitek obiskovanja kina, sprehoda po ulici brez napadov panike. Življenja brez tesnobe."

Po terorističnem napadu v Parizu FOTO: AP icon-expand