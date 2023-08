Ležalniki na Krimu samevajo, prestižni gosti na bolj varne lokacije

Na Krim se je v zadnjih tednih zvrstila vrsta napadov, vključno z napadom ukrajinskih specialnih enot in z brezpilotnimi letali. Mostovi, ki povezujejo Krim z Rusijo in z južnimi ukrajinskimi območji pod ruskim nadzorom, so bili v zadnjih mesecih večkrat napadeni. Ukrajina je prevzela odgovornost za nekatere od teh napadov.

Številni ruski turisti so zdaj primorani ponovno razmisliti o svojih počitniških načrtih. Svitlana, Rusinja, ki je delala v turistični agenciji na Krimu, za CNN opisuje, da je zaradi varnostnih razmer njen posel prekinjen. Letos poleti je zapustila Krim in se preselila v St. Petersburg v Rusiji. Kot pripoveduje, se je tja pred kratkim vrnila v upanju, da bo kmalu konec vojne, a upala je zaman. "Turizma ni več. Lani je bilo turizma manj, letos pa je popolnoma izginil. Lani so turisti odpovedali rezervacije, letos pa sploh niso rezervirali," je povedala.

Krim je gospodarsko odvisen od turistične industrije, zato lokalne oblasti kljub napadom še naprej spodbujajo obiskovalce, naj obiščejo polotok. Krimsko ministrstvo za letovišča in turizem je to poletje vzpostavilo novo telefonsko številko za pomoč ruskim turistom in sporočilo, da sodeluje s hoteli, da zagotovi, da se tistim, ki zaradi varnostnih težav kasneje ali prej prispejo, ne zaračunajo dodatni stroški.

Organizatorji potovanj in hoteli pa ponujajo potovanja z velikimi popusti in brezplačne ugodnosti, da bi pritegnili več turistov. Cene hotelov na Krimu so to poletno sezono padle za 30 odstotkov v primerjavi z letom 2022 zaradi padca povpraševanja.

Ampak popusti ne delujejo. Povprečna stopnja rezervacij za avgust je znašala 40 odstotkov, kar pomeni, da je večina hotelskih sob to poletje ostala praznih.

Svitlana za CNN pripoveduje, da večina turistov, ki še počitnikujejo na Krimu, rezervira nizkocenovne počitnice bodisi v kampu bodisi v najcenejših hotelih ali zasebnih namestitvah. Ljudje, ki bi si lahko privoščili bivanje v prestižnejših letoviščih, pa odhajajo na druge, varnejše destinacije.