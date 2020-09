Kaos na Lezbosu: prebežniki iz Morie spijo na prostem, med prebivalci se krepi jeza

Okoli 13.000 prebežnikov je že tretjo noč zapored preživelo na prostem, potem ko so ostali brez strehe nad glavo po požaru v migrantskem centru Moria. Med njimi so številne družine z otroki, veliko jih nima šotorov ali kakršnihkoli ležišč. Prebežniki so si začasna zatočišča našli na cestah, parkiriščih, v parkih in celo na pokopališčih.

Nekateri znova netijo požare v delih centra, ki so prestali požar, in na okoliških poljih ter napadajo policijo.