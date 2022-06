Liam Payne ujet z nekdanjim dekletom

Liama Payna in njegovo nekdanje dekle Danielle Peazer so opazili skupaj devet let po tem, ko sta svojo zvezo zaključila. Ujeli so ju v zgodnjih jutranjih urah med zapuščanjem zabave v Londonu. Liam je le dobra dva meseca nazaj prekinil svoje razmerje, polno vzponov in padcev, s svojo nekdanjo zaročenko Mayo Henry.

Liam Payne se je v preteklosti že pojavil v družbi deklet, tokrat s svojo nekdanjo punco Danielle Peazer. Pevec je zabavo zapustil v zgodnjih jutranjih urah, pridružilo pa se mu je nekdanje dekle Danielle. 35-letnica je v avtu sklonila glavo in se skušala izogniti fotografiranju. icon-expand Liam Payne in Danielle Peazer ujeta skupaj po devetih letih FOTO: Profimedia Nekdanji član skupine One Direction in tekmovalka X Factorja sta bila par dve leti, preden sta se razšla septembra 2012. Glavni razlog za razhod je bil, da sta skupaj preživela premalo časa. Liam je v obdobju njunega razmerja preživel večino časa na turnejah s svojo skupino One Direction. PREBERI ŠE Liam Payne o časih v One Direction: Odvzeta nam je bila svoboda Sicer minevata dobra dva meseca od burnega razmerja, ki ga je zvezdnik imel z igralko Mayo Henry. Mayin in Liamov odnos se je začel v letu 2019, dobro leto kasneje pa sta se zaročila. Njuna zveza je doživela konec, saj sta se lansko leto čez poletje razšla. Videti je bilo, kot da je njuno razmerje ponovno na konju, ko sta se dober mesec po razhodu ponovno združila, a je letos aprila njuna skupna zgodba ponovno doživela svoj epilog. Liam je v preteklosti že izjavil "da mu razmerja ne gredo od rok."