Libanon, Izrael in ZDA v Washingtonu podpisali tristranski okvirni sporazum

"Z veseljem naznanjamo okvirni sporazum med suvereno vlado Libanona in seveda vlado Izraela, s posredovanjem in podporo ZDA," je na slovesnosti ob podpisu dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Po njegovih besedah sporazum začenja vzpostavljati okvir za trajen mir in varnost. Izraelski veleposlanik v ZDA Yechiel Leiter je dejal, da bo napredek v okviru sporazuma odvisen od izpolnjevanja obveznosti obeh strani, poroča ameriški medij Axios.

Podpis tristranskega okvirnega sporazuma med ZDA, Izraelom in Libanonom. Na fotografiji od leve proti desni izraelski veleposlanik v ZDA Yechiel Leiter, svetovalec State Departmenta Dan Holler in libanonska veleposlanica v ZDA Nada Hamadeh. FOTO: AP

Sporazum vključuje dva pilotna projekta, v okviru katerih naj bi se izraelska vojska umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira, tja pa naj bi nato razporedili libanonske oborožene sile. Ameriški vojaški častniki bodo po besedah izraelskih in ameriških uradnikov sodelovali z libanonsko vojsko pri spremljanju razporeditve in preverjanju, da na določenih območjih ni borcev šiitskega gibanja Hezbolah. Obe pilotni območji ležita na nasprotnih bregovih reke Litani – eno severno in drugo južno, navaja Axios. Čeprav so izraelski uradniki dejali, da gre za umik v omejenem obsegu, bi to pomenilo prvi izraelski umik, odkar je med nedavnim konfliktom z Iranom izraelska vojska razširila svojo prisotnost na jugu Libanona.