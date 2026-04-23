Tujina

Libanon po smrti novinarke Izrael obtožuje vojnih zločinov

Bejrut, 23. 04. 2026 14.04 pred 2 urama 3 min branja 0

STA L.M.
Amal Halil

V izraelskih napadih v Libanonu je bilo v sredo ubitih pet ljudi, med njimi tudi novinarka, njena kolegica pa je bila ranjena, so sporočili reševalci in libanonske oblasti. Libanonsko vodstvo je Izrael po smrti novinarke obtožilo vojnih zločinov. Izrael nadaljuje napade kljub prekinitvi ognja z oboroženim šiitskim gibanjem Hezbolah.

V izraelskem napadu v mestu At-Tiri na jugu Libanona je bila ubita libanonska novinarka Amal Halil, ki je delala za dnevni časopis Al Ahbar, njena novinarska kolegica Zeinab Faradž pa je bila ranjena. Smrt novinarke so potrdili tudi pri časopisu.

Libanonska civilna zaščita je po navedbah katarske televizije Al Jazeera sporočila, da so truplo novinarke našli po zračnem napadu na hišo v omenjenem mestu.

Novinarki sta se v hišo zatekli po napadu, usmerjenem na avtomobil pred njima, je poročala Nacionalna tiskovna agencija (NNA), ki še navaja, da sta bila v napadu ubita potnika v omenjenem vozilu, in sicer župan bližnjega mesta Bint Džbeil ter moški, ki je bil z njim. Izrael je nato napad usmeril v hišo.

Uradnik libanonskega Rdečega križa je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da jim je Zeinab Faradž uspelo rešiti, medtem ko Amal Halil niso dosegli, saj so se morali umakniti zaradi "opozorilnega napada".

Novinarji v podporo Amal Halil
Ministrstvo za zdravje v Bejrutu je danes Izrael obtožilo "oviranja reševalnih operacij" in "napada na reševalno vozilo z jasno vidnim simbolom Rdečega križa". "Izrael namerno napada novinarje, da bi prikril resnico o svojih zločinih proti Libanonu," pa je dejal libanonski predsednik Joseph Aoun v izjavi, v kateri je obsodil "vojne zločine".

Premier Navaf Salam je na omrežju X prav tako zapisal, da "napadanje novinarjev in oviranje dostopa reševalnih ekip predstavlja vojni zločin", in dodal, da se bo njegova vlada v zvezi z napadom obrnila na mednarodne institucije.

Libanonski minister za informiranje Paul Morcos je na omrežju X že pred tem sporočil, da je bila Amal Halil "tarča izraelske vojske med opravljanjem poklicne dolžnosti".

Dim po izraelskem bombardiranju v južnem Libanonu
  Izraelska vojska je po poročanju AFP sporočila, da je v južnem Libanonu identificirala dve vozili, ki sta se odpeljali iz vojaške strukture, ki jo uporablja Hezbolah. Zračne sile so nato napadle eno od vozil s "teroristi", ki je prečkalo t. i. rumeno obrambno črto. Nato je bila napadena tudi struktura, iz katere so posamezniki pobegnili, je navedla vojska, ki je hkrati zanikala, da bi reševalnim ekipam preprečila dostop do območja.

Po poročanju libanonske tiskovne agencije ANI so bili v sredo v izraelskih operacijah na jugu in vzhodu Libanona ubiti še najmanj štirje ljudje.

Hezbolah je medtem v sredo sporočil, da napada izraelske cilje v južnem Libanonu, "kot odgovor na kršitev prekinitve ognja s strani izraelskega sovražnika".

Strani tako nadaljujeta sovražnosti kljub desetdnevni prekinitvi ognja, ki se izteče v nedeljo. V Washingtonu se bo sicer danes zvečer na ravni veleposlanikov odvil nov krog pogovorov med Izraelom in Libanonom, pri čemer si Bejrut prizadeva za podaljšanje premirja.

Libanon Izrael Amal Halil Hezbolah vojni zločini

