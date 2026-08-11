Libanon prva država na Bližnjem vzhodu, ki je odpravila smrtno kazen

"Osnutek zakona o odpravi smrtne kazni v Libanonu je bil sprejet," je sporočil urad predsednika parlamenta. Pravosodni minister Adel Nasar je odločitev označil za zgodovinsko in dejal, da je grožnja smrtne kazni doslej preprečevala, da bi se Bejrutu izročilo osumljence iz držav, kjer je ta kazen prepovedana.
V Libanonu sicer od leta 2004 niso izvršili nobene usmrtitve, s sprejetjem zakona pa je postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je to prakso odpravila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
EU je v odzivu pozdravila odločitev Libanona in jo označila kot pomemben korak na področju spoštovanja človekovih pravic. Prav tako je vse države, ki še vedno izvajajo smrtno kazen, pozvala, naj jo odpravijo, do takrat pa naj ohranijo ali uvedejo moratorij na usmrtitve.
"Libanon je kot prva država v regiji, ki je odpravila smrtno kazen, zgled za druge države na Bližnjem vzhodu in drugod ter s tem krepi svetovni trend v smeri odprave smrtne kazni in naraščajočo mednarodno podporo za njeno odpravo po vsem svetu," je v sporočilu za javnost navedla visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.
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