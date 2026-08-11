Libanon prva država na Bližnjem vzhodu, ki je odpravila smrtno kazen

"Osnutek zakona o odpravi smrtne kazni v Libanonu je bil sprejet," je sporočil urad predsednika parlamenta. Pravosodni minister Adel Nasar je odločitev označil za zgodovinsko in dejal, da je grožnja smrtne kazni doslej preprečevala, da bi se Bejrutu izročilo osumljence iz držav, kjer je ta kazen prepovedana.

V Libanonu sicer od leta 2004 niso izvršili nobene usmrtitve, s sprejetjem zakona pa je postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je to prakso odpravila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.