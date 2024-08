'Libanon zapustite s katero koli letalsko karto, ki jo lahko dobite'

Slovenija je svojim državljanom že v četrtek svetovala, naj zapustijo Libanon. "Razmere v Libanonu so nestabilne, napetosti velike, dogodki se lahko hitro in brez opozorila stopnjujejo," je na spletu zapisalo slovensko zunanje ministrstvo.

Britanska vlada pa je svoje državljane pozvala, naj nemudoma zapustijo Libanon. "Napetosti so velike in razmere se lahko zelo hitro poslabšajo," je opozoril zunanji minister David Lammy . "Medtem ko si 24 ur na dan prizadevamo okrepiti našo konzularno prisotnost v Libanonu, je moje sporočilo tamkajšnjim britanskim državljanom jasno: takoj zapustite državo," je dodal.

Podobno je v četrtek Slovenija sporočila tudi, da zaradi nedavnih incidentov v Iranu in posledične nevarnosti nenadnega stopnjevanja političnih napetosti v regiji slovenskim državljanom odsvetujejo vsa potovanja v to državo. Potovanja sicer odsvetujejo tudi na območje Izraela.

Francoska letalska družba Air France in nizkocenovni prevoznik Transavia France sta zaradi pomislekov v zvezi z varnostjo v regiji odpoved letov v Bejrut podaljšala najmanj do torka, je danes sporočila njuna matična družba Air France-KLM. Francoska letalska prevoznika sta lete v Bejrut prenehala opravljati v ponedeljek, dan po tem, ko je Izrael napovedal povračilne ukrepe za raketno obstreljevanje iz Libanona, v katerem je bilo na Golanski planoti ubitih 12 ljudi. Nemška letalska družba Lufthansa je pred dnevi sporočila, da njena letala ne bodo letela v Bejrut najmanj do 5. avgusta.

Napetosti na Bližnjem vzhodu so se še povečale po sredinem uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in torkovem uboju enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra. Iran, ki velja za pomembnega podpornika Hamasa, je skupaj z zavezniki v regiji obljubil maščevanje Izraelu za uboja. ZDA so v petek sporočile, da bodo na Bližnji vzhod poslale dodatne vojaške ladje in bojna letala, da bi pomagale braniti Izrael pred morebitnimi napadi Irana in njegovih zaveznikov.