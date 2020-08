Pretresljivi prizori uničenja v Bejrutu: vsaj 78 mrtvih in 4000 ranjenih

Vse skupaj se je začelo s požarom v pristanišču malo po 18. uri, sledila je ogromna eksplozija z močnim udarnim valom in gostim oblakom dima, ki je stresla celoten Bejrut – pristanišče in ladje v ognju, porušene in uničene stavbe. Okrvavljeni in ranjeni prebivalci so se prebijali skozi ulice, polne ruševin in razbitega stekla, uničenih ter prevrnjenih avtomobilov. Eksplozija je razbila okna na zgradbah več kilometrov stran.

Številne žrtve so ostale ujete pod ruševinami, trupla so ležala vsepovprek. Prizori iz libanonske prestolnice po eksploziji prikazujejo obsežnost tragedije. "Vse stavbe tukaj so porušene. Sprehajam se skozi steklo in ruševine," je za AFP povedala priča, ki živi blizu pristanišča.

Pretreseni prebivalci iščejo svoje sorodnike, žrtev in ranjenih je ogromno. Svoje kolege, ki so odšli v pristanišče zaradi prvotnega požara, so med ruševinami iskali tudi gasilci, ki so prihiteli na kraj eksplozije. Z ognjenimi zublji so se borili več ur, ogenj so gasili tudi s helikopterji.

Bolnišnice, poškodovane v eksploziji, preplavljene z ranjenci

Sirene reševalnih vozil so odmevale po bejrutskih ulicah skozi vso noč. Bolnišnice so bile preobremenjene in preplavljene z ranjenci, ki so jih vozili reševalci, prebivalci prestolnice z avtomobili, številni so prišli sami poiskali pomoč. Bolnišnice so zaradi pomanjkanja zalog krvi zaprosile vse prebivalce, naj jo darujejo. Več zgradb bolnišnic je bilo v eksploziji poškodovanih. Da bolnišnice komajda shajajo, je priznal tudi zdravstveni minister Hassan Hamad.

Reševalci se še vedno prebijajo skozi ruševine in iščejo žrtve, število mrtvih bo po pričakovanju še naraslo.

Danes se je začelo tudi tridnevno žalovanje za 78 smrtnimi žrtvami. "Priča smo neverjetni katastrofi. Žrtve ležijo vsepovsod," pravi vodja libanonskega Rdečega križa George Kettani.

Sunek eksplozije so čutili celo na 240 kilometrov oddaljenem Cipru, katerega prebivalci so menili, da gre za potres. Po oceni nemškega geološkega centra GFZ lahko eksplozijo in njen sunek primerjamo s potresom z magnitudo 3,5.