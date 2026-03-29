Libanon na robu humanitarne katastrofe, Izrael širi napade

Po podatkih Združenih narodov je bilo od začetka izraelskih intenzivnih napadov na svojo severno sosedo v začetku marca več kot 1,2 milijona ljudi prisiljenih zapustiti svoja domovanja. "Situacija ostaja izjemno zaskrbljujoča, tveganje humanitarne katastrofe ... je resnično," je Karolina Lindholm Billing iz UNHCR povedala med novinarsko konferenco v Ženevi.

Razseljeni ljudje v Libanonu AP

Kar je najhujše, je to, da število razseljenih še naprej narašča, libanonski že tako preobremenjen sistem zavetišč pa težko zadosti vsem potrebam družin. "Prejšnji teden so bili izvedeni napadi, ki so prizadeli osrednji Bejrut, vključno z gosto poseljenimi soseskami. Veliko ljudi je poskušalo najti varno zatočišče v teh skupnih zavetiščih," je opozorila. "Družine živijo v stalnem strahu, psihološki vpliv, še posebej na otroke, pa bo trajal daleč onkraj trenutne eskalacije." Izrael je okrepljene napade na Libanon začel po tem, ko je militantna skupina Hezbolah, blizu Iranu, izstrelila rakete proti izraelskemu ozemlju v odziv na umor iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja 28. februarja. Izraelska vojska je izvedla obsežne zračne in kopenske napade ter hkrati izdala ukaze za prisilno preseljevanje prebivalcev južnega dela države in več predmestij Bejruta, poroča Al Jazeera.

Razdejanje v Bejrutu po izraelskih napadih AP

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prav tako napovedal načrte za širitev kopenske invazije v južnem Libanonu, pri čemer je dejal, da bo vojska ustvarila "večjo varovalno cono" na libanonskem ozemlju. Humanitarne organizacije so obsodile razširjeno operacijo in opozorile, da bi preprečevanje libanonskim civilistom, da bi se vrnili v svoja domovanja na jugu, lahko pomenilo vojni zločin prisilnega preseljevanja.

"Taktike Izraela množičnega izganjanja v Libanonu povzročajo resno tveganje prisilnega preseljevanja," je v četrtek sporočil Human Rights Watch. "Prisilno preseljevanje in kolektivno kaznovanje sta vojna zločina." Uničevanje civilnih domov in več mostov, ki povezujejo južni Libanon z ostalim delom države, s strani izraelske vojske je prav tako povečalo skrbi, da Izrael poskuša izolirati to območje. Med petkovo novinarsko konferenco je Lindholm Billingova poudarila, da je zaradi uničenja mostov dostop do južnega Libanona "vedno težji". "Uničenje ključnih mostov na jugu je odrezalo celotne okraje, izoliralo več kot 150.000 ljudi in močno omejilo humanitarni dostop z nujnimi sredstvi do njih," je poudarila.