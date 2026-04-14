Pekel južno od reke Litani

Obnovljeni spopadi so se začeli 2. marca, ko je skupina Hezbolah, ki jo podpira Iran, v znak solidarnosti z Iranom in v sklopu povračila za umor vrhovnega voditelja države Alija Hameneja izstrelila rakete na sever Izraela. Izraelska vojska je sprožila silovito bombardiranje položajev Hezbolaha in tudi prestolnice Bejrut, kjer je pod izraelskimi bombami umrlo več sto ljudi. Nato je Izrael sprožil kopensko ofenzivo, katere cilj je doseči reko Litani in ustvariti t. i. 'varnostno območje', ki bi preprečilo napade Hezbolaha na sever Izraela. Nekateri izraelski politiki govorijo o trajni okupaciji tega dela libanonskega ozemlja.

Spopadi na jugu Libanona FOTO: AP

Bitka za jug: obkolitev Bint Jbeila

V zadnjem tednu so izraelske sile znatno okrepile svojo ofenzivo v osrednjem sektorju, katere cilj je bil obkoliti mesto Rmaiš in zavzeti strateško pomembno mesto Bint Jbeil, prizorišče izraelskega neuspeha v vojni proti Hezbolahu leta 2006. Na vzhodu je IDF razširila območje nadzora v mestu Ajnati, kjer pa se Hezbolah krčevito upira. Pri obrambi uporablja vodene protitankovske izstrelke ter prvoosebne drone (FPV). S temi orožji so doslej izraelskim silam prizadejali precejšnje izgube. Po dostopnih odprtokodnih podatkih na spletu je bilo uničenih več deset izraelskih tankov in oklepnikov.

Izraelskim silam je uspelo vstopiti v severne soseske Bint Jbeila s severa, hkrati pa so prodrle z juga, prevzele nadzor nad zahodnimi in severnimi ulicami ter obkolile celice Hezbolaha v mestnem središču, južnih in vzhodnih soseskah. Boji se zdaj nadaljujejo v gosto poseljenem središču mesta.

Poleg tega je IDF napredoval proti severozahodu od Jarouna do mesta Ajn Ebel, zavzel njegove vzhodne ulice in razširil blokado okoli Bint Jbeila. Na zahodu so izraelske sile napredovale in zavzele vas Debl, nato pa so se obrnile proti jugu in prevzele nadzor nad sosednjim mestom Hanine. S tem so uspešno obkolile tudi Rmaiš. Proti severozahodu so izraelske obrambne sile zasedle preostale dele severnega Bejt Lifa in se prebile proti severovzhodu čez dolino v sosednje mesto Rčaf. Od tam so napredovale proti severu in zavzele mesto Srebine, od koder napredujejo proti severozahodu. V spopadih je po dostopnih podatkih padlo več sto borcev Hezbolaha.

Družina objokuje enega od pripadnikov Hezbolaha AP

Grobovi ubitih borcev Hezbolaha med spopadi v južnem Libanonu. AP



Vse večji davek med civilisti

Izrael je v Libanonu ubil najmanj 2089 ljudi, kažejo najnovejši podatki libanonskega ministrstva za zdravje. Med konfliktom je bilo doslej ranjenih najmanj 6762 ljudi. Kampanja je privedla do razselitve več kot milijona ljudi v južnem Libanonu in sprožila mednarodno obsodbo. Posebni dopisnik Sky News Alex Crawford je poročal o razdejanju v Bejrutu in se pogovarjal z reševalci, ki so trupla vlekli iz ruševin uničenih domov. Od začetka marca je bilo v izraelskih napadih v Libanonu ubitih 88 reševalcev, skoraj 200 je bilo ranjenih. Crawford pravi, da reševalci v Libanonu umirajo z "osupljivo hitrostjo", vendar še vedno delajo. "Ko gre za napade, smo navajeni," pravi eden od reševalcev. "Naša naloga je reševati ranjene, pomagati ljudem in odstranjevati mrtve izpod ruševin. To je vse."

icon-chevron-right 1 1 icon-chevron-right Iskanje preživelih v ruševinah po izraelskih napadih AP

V ganljivem pričevanju je eden od prostovoljcev opisal poskus reševanja, potem ko je Izrael prejšnjo sredo izvedel več kot 100 napadov po Libanonu, pri čemer je zadel gosto naseljena stanovanjska in poslovna območja v osrednjem Bejrutu. "Otroci so bili pokopani pod stavbo. Kričali so," je dejal Ali Rahhal. "Zato sem se spraševal, ali bi jih rešili, če bi bili veliko hitrejši? Žal jih nismo mogli doseči. Vsi so mrtvi. To me resnično gane. Vsako noč sem videl te obraze." Libanonski Rdeči križ je v nedeljo sporočil, da je bil v napadu z brezpilotnim letalom v južnolibanonskem mestu Beit Yahoun ubit reševalec Hassan Badawi, še en pa je bil ranjen. V napadu brezpilotnega letala na pisarne Rdečega križa v južnem obalnem mestu Tir je bila po poročanju državne nacionalne tiskovne agencije ubita predhodno ranjena oseba med prevozom, vozila Rdečega križa pa so bila poškodovana. Izraelska vojska je v izjavi zapisala, da je "seznanjena z dogodkom v bližini centra Rdečega križa" in da incident "preučujejo". Kot so dejali, so bili tarča njihovega napada "teroristi Hezbolaha".

Pogajanja v sredo