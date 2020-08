Libanonci na ulicah: Po odstranjevanju ruševin je zdaj čas, da naša jeza eksplodira

Številni v Libanonu za eksplozijo krivijo malomarnost vlade in politične elite. Aktivisti so k protestom pozivali pod geslom "Pravičnost za žrtve, maščevanje vladi". Libanonci so bili s svojo vlado nezadovoljni že pred eksplozijo. Oktobra lani je bilo ustanovljeno protestno gibanje, ki ga je spodbudila huda gospodarska kriza in propadajoča valuta.

Protestniki so se danes zbrali na osrednjem trgu v prestolnici. Glede na posnetke libanonske televizije MTV so odstranjevali barikade pred parlamentom in vzklikali "revolucija". Novinarka MTV je poročala, da so varnostne sile uporabile solzivec.

Preiskovalci se sicer osredotočajo predvsem na pristaniške in carinske uradnike. Znano je, da je eksplodiralo 2750 ton amonijevega nitrata, ki so ga več let v neprimernih in nevarnih pogojih hranili v skladišču v pristanišču. Trenutno je v hišnem priporu 16 zaposlenih v pristanišču. Vojaški tožilec Fadi Akiki je v izjavi dejal, da so zaslišali 18 ljudi, dve osebi so izpustili."Preiskava se nadaljuje in vključuje tudi druge osumljence. Razjasnili bomo vsa dejstva, ki so vodila do te katastrofe."Libanonska centralna banka je zamrznila vse premoženje sedmih pristaniških in carinskih uradnikov, vključno z vodjo libanonskega carinskega urada Badrija Daherja in vodjo pristanišča Hassana Koraytema.