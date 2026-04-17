Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zvoki strelov iz pušk in raketometov ob začetku premirja v Libanonu

Bejrut, 17. 04. 2026 06.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Libanonci začetek premirja z Izraelom proslavili z orožjem

Začasno 10-dnevno premirje med Izraelom in Libanonom, ki se je začelo ob polnoči po krajevnem času, so v Libanonu bučno proslavili s streli iz pušk, pištol in metalcev raket

Kljub opozorilom oblasti, naj se ne poskušajo vrniti v svoje domove, dokler ne bo jasno, ali bo premirje zdržalo, so se razseljene družine začele seliti proti južnemu Libanonu in južnim predmestjem Bejruta.

10-dnevno premirje je v četrtek razglasil ameriški predsednik Donald Trump po diplomatskih pogajanjih predstavnikov Izraela in Libanona v Washingtonu, ki so bila prva po več desetletjih, poroča televizija ABC.

Trump je zgodaj zjutraj zapisal, da je to za Libanon godovinski dan. "Dobre stvari se dogajajo," je pripomnil in dodal, da upa, da se bo Hezbolah v obdobju miru obnašal "lepo". 

Izrael se je sicer več kot mesec dni spopadal z libanonsko šiitsko milico Hezbolah, ki je začela obstreljevati Izrael takoj po začetku vojne z Iranom. Izraelski napadi na Libanon so zahtevali najmanj 2200 življenj.

Napadi Hezbolaha na naselja na severu Izraela, so se nadaljevali do četrtka zvečer, pri čemer je bilo po podatkih izraelskih reševalnih služb ranjenih vsaj osem ljudi, od tega dva hudo.

Zazvonile sirene za zračni napad

Le nekaj minut pred začetkom veljavnosti premirja so v nekaterih naseljih na severu Izraela zazvonile sirene za zračni napad. Izraelska vojska je v četrtek zvečer tudi sporočila, da napada raketne izstrelke skupine Hezbolah.

Hezbolah je v izjavi navedel, da mora premirje veljati za celotno libanonsko ozemlje. Izrael je med spopadi izvedel kopensko invazijo v južnem Libanonu, ki ga bo po besedah premierja Benjamina Netanjahuja še naprej okupiral tudi med premirjem. Hezbolah pa je sporočil, da nadaljevanje izraelske okupacije daje Libanonu pravico do upora.

Trump je izraelskega premierja in libanonskega predsednika Josepha Aouna povabil v ZDA na prve neposredne pogovore voditeljev držav po več kot 30 letih.

ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641