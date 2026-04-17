Zvoki strelov iz pušk in raketometov ob začetku premirja v Libanonu

Kljub opozorilom oblasti, naj se ne poskušajo vrniti v svoje domove, dokler ne bo jasno, ali bo premirje zdržalo, so se razseljene družine začele seliti proti južnemu Libanonu in južnim predmestjem Bejruta.

10-dnevno premirje je v četrtek razglasil ameriški predsednik Donald Trump po diplomatskih pogajanjih predstavnikov Izraela in Libanona v Washingtonu, ki so bila prva po več desetletjih, poroča televizija ABC.

Trump je zgodaj zjutraj zapisal, da je to za Libanon godovinski dan. "Dobre stvari se dogajajo," je pripomnil in dodal, da upa, da se bo Hezbolah v obdobju miru obnašal "lepo".