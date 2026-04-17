Zvoki strelov iz pušk in raketometov ob začetku premirja v Libanonu

Kljub opozorilom oblasti, naj se ne poskušajo vrniti v svoje domove, dokler ne bo jasno, ali bo premirje zdržalo, so se razseljene družine začele seliti proti južnemu Libanonu in južnim predmestjem Bejruta.
10-dnevno premirje je v četrtek razglasil ameriški predsednik Donald Trump po diplomatskih pogajanjih predstavnikov Izraela in Libanona v Washingtonu, ki so bila prva po več desetletjih, poroča televizija ABC.
Trump je zgodaj zjutraj zapisal, da je to za Libanon godovinski dan. "Dobre stvari se dogajajo," je pripomnil in dodal, da upa, da se bo Hezbolah v obdobju miru obnašal "lepo".
Izrael se je sicer več kot mesec dni spopadal z libanonsko šiitsko milico Hezbolah, ki je začela obstreljevati Izrael takoj po začetku vojne z Iranom. Izraelski napadi na Libanon so zahtevali najmanj 2200 življenj.
Napadi Hezbolaha na naselja na severu Izraela, so se nadaljevali do četrtka zvečer, pri čemer je bilo po podatkih izraelskih reševalnih služb ranjenih vsaj osem ljudi, od tega dva hudo.
Zazvonile sirene za zračni napad
Le nekaj minut pred začetkom veljavnosti premirja so v nekaterih naseljih na severu Izraela zazvonile sirene za zračni napad. Izraelska vojska je v četrtek zvečer tudi sporočila, da napada raketne izstrelke skupine Hezbolah.
Hezbolah je v izjavi navedel, da mora premirje veljati za celotno libanonsko ozemlje. Izrael je med spopadi izvedel kopensko invazijo v južnem Libanonu, ki ga bo po besedah premierja Benjamina Netanjahuja še naprej okupiral tudi med premirjem. Hezbolah pa je sporočil, da nadaljevanje izraelske okupacije daje Libanonu pravico do upora.
Trump je izraelskega premierja in libanonskega predsednika Josepha Aouna povabil v ZDA na prve neposredne pogovore voditeljev držav po več kot 30 letih.