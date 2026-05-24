Ob zvokih dronov nad Bejrutom med šotori diši po timijanu in sveže pečenem kruhu

63-letna Soubhiye Zeiter, ki jo mnogi poznajo kot Om Mohammed, je po begu pred vojno med Izraelom in Hezbolahom v begunskem naselju v Bejrutu odprla majhno pekarno, kjer vsak dan pripravlja mana'iš – tradicionalni libanonski ploščati kruh z zelišči, sirom ali mesom, navaja AP News. Čeprav je tudi sama izgubila dom in bila razseljena skupaj s še 15 družinskimi člani, je postala ena osrednjih oseb skupnosti. Pred njenim šotorom se vsako jutro zbira na desetine ljudi, prostovoljci ji pomagajo pri peki, prostor pa je sredi vojne postal simbol topline in solidarnosti. Spopadi med Izraelom in Hezbolahom so v Libanonu razselili več kot milijon ljudi. Mnogi so zatočišče poiskali v šolah, javnih stavbah in improviziranih šotorskih naseljih.

Ko humanitarna pomoč ni prišla, je kruh začela peči sama

Ko je prispela v begunsko naselje v Bejrutu, je hitro ugotovila, da humanitarne pomoči ni dovolj za vse. Namesto večurnega čakanja v vrstah je začela sama pripravljati hrano za družino in sosede. Na tradicionalni kovinski plošči je sprva spekla okoli 200 mana'išev dnevno in jih brezplačno delila med razseljene prebivalce. Glas o njeni pomoči se je hitro razširil, ljudje pa so ji začeli prinašati sestavine in opremo. Danes v taborišču od zgodnjega jutra do poznega večera brni velika plinska peč, testo valjajo s strojem, prostovoljci pa sproti pakirajo še vroč kruh. Med modrimi šotori diši po timijanu in sveže pečenem testu. Na dan spečejo že od 3000 do 3500 mana'išev – ljudje pa še vedno prihajajo po več. Kar se je začelo kot pomoč eni družini in otrokom brez doma, je preraslo v gibanje solidarnosti. Zeiterjeva je postala simbol skupnosti, obiskal jo je celo guverner Bejruta, ki je z njo spil kavo med ogledom naselja, navaja AP News.

Libanonska babica v begunskem taborišču peče kruh za rojake AP

Želi, da bi taborišče vsaj malo spominjalo na življenje, ki so ga ljudje izgubili