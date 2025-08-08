Libanonska vlada podprla predlog ZDA o razorožitvi Hezbolaha

Ameriški posebni odposlanec Tom Barrack je libanonskim oblastem predložil načrt, ki med drugim predvideva razorožitev gibanja Hezbolah do konca leta, umik izraelskih sil iz Libanona in razporeditev libanonske vojske na jugu države.
Vlada v Bejrutu je včeraj razpravljala o omenjenem načrtu. Kot je po seji pojasnil minister za informiranje Paul Morcos, načrta niso v celoti preučili, so pa sprejeli zastavljene cilje. "Nismo se poglobili v podrobnosti ali sestavne dele ameriškega predloga. Naša razprava in odločitev sta bili omejeni na njegove cilje," je povedal.
O razorožitvi Hezbolaha je vlada razpravljala že v torek, ko je tudi vojski naročila, naj do konca avgusta predstavi načrt za državni monopol na področju oborožitve. Šele po pripravi načrta bo vlada temeljito pregledala vse določbe ameriškega predloga, je dodal Morcos.
Hezbolah je sicer že v torek zavrnil načrte vlade v Bejrutu za razorožitev gibanja. Kot je dejal voditelj šiitske skupine Naim Kasem, Izrael namreč z napadi in zasedbo ozemlja še naprej krši določila lanskoletnega dogovora o premirju. Izraelu je zagrozil, da je Hezbolah pripravljen na obnovitev napadov, ki jih je ustavil pred osmimi meseci.
Štirje šiitski ministri, med njimi trije, ki so povezani s Hezbolahom oziroma njegovim zaveznikom, gibanjem Amal, so v znak protesta proti prizadevanju vlade za razorožitev Hezbolaha zapustili sejo. Na ulicah Bejruta pa je včeraj proti odločitvi vlade protestiralo na stotine podpornikov Hezbolaha.
Ameriški odposlanec Barrack je medtem pozdravil "zgodovinsko odločitev libanonske vlade, da v celoti začne izvajati" novembrsko premirje. "Sklep kabineta iz tega tedna je končno sprožil rešitev 'ena država, ena vojska' za Libanon. Podpiramo libanonsko ljudstvo," je dodal.
Hezbolah in Izrael sta se obstreljevala od 8. oktobra 2023 do novembra lani. Izrael je vmes sprožil še kopensko invazijo, odtlej pa kljub določilom dogovora o premirju ni umaknil svojih sil, prav tako redno cilja predvsem jug države. Libanon je v izraelskih napadih utrpel veliko gmotno škodo, ubitih je bilo več tisoč ljudi. Na izraelski strani so našteli več deset smrtnih žrtev.
Hezbolah je bil kot stranka in oboroženo gibanje ustanovljen s pomočjo Irana leta 1985 v odgovor na izraelsko okupacijo južnega Libanona, ki je trajala do leta 2000. Šest let pozneje je izraelska vojska v odgovor na napade Hezbolaha znova izvedla invazijo na tem območju. Konflikt se nato do začetka zadnje izraelske agresije v Gazi ni izredno zaostroval.
