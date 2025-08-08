Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Libanonska vlada podprla predlog ZDA o razorožitvi Hezbolaha

Bejrut, 08. 08. 2025 08.24 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
8

Libanonska vlada je odobrila cilje ameriškega predloga za razorožitev šiitskega gibanja Hezbolah do konca leta in umik izraelskih sil iz Libanona. Hezbolah je sicer že zavrnil načrte vlade v Bejrutu za razorožitev gibanja ter opozoril, da Izrael z napadi in zasedbo ozemlja še naprej krši določila dogovora o premirju.

Ameriški posebni odposlanec Tom Barrack je libanonskim oblastem predložil načrt, ki med drugim predvideva razorožitev gibanja Hezbolah do konca leta, umik izraelskih sil iz Libanona in razporeditev libanonske vojske na jugu države.

Vlada v Bejrutu je včeraj razpravljala o omenjenem načrtu. Kot je po seji pojasnil minister za informiranje Paul Morcos, načrta niso v celoti preučili, so pa sprejeli zastavljene cilje. "Nismo se poglobili v podrobnosti ali sestavne dele ameriškega predloga. Naša razprava in odločitev sta bili omejeni na njegove cilje," je povedal.

O razorožitvi Hezbolaha je vlada razpravljala že v torek, ko je tudi vojski naročila, naj do konca avgusta predstavi načrt za državni monopol na področju oborožitve. Šele po pripravi načrta bo vlada temeljito pregledala vse določbe ameriškega predloga, je dodal Morcos.

Hezbolah je sicer že v torek zavrnil načrte vlade v Bejrutu za razorožitev gibanja. Kot je dejal voditelj šiitske skupine Naim Kasem, Izrael namreč z napadi in zasedbo ozemlja še naprej krši določila lanskoletnega dogovora o premirju. Izraelu je zagrozil, da je Hezbolah pripravljen na obnovitev napadov, ki jih je ustavil pred osmimi meseci.

Libanonski predsednik Joseph Aoun (na sredini) na seji kabineta v predsedniški palači v Baabdi, vzhodno od Bejruta v Libanonu, na kateri so razpravljali o razorožitvi gibanja Hezbolah.
Libanonski predsednik Joseph Aoun (na sredini) na seji kabineta v predsedniški palači v Baabdi, vzhodno od Bejruta v Libanonu, na kateri so razpravljali o razorožitvi gibanja Hezbolah. FOTO: AP

Štirje šiitski ministri, med njimi trije, ki so povezani s Hezbolahom oziroma njegovim zaveznikom, gibanjem Amal, so v znak protesta proti prizadevanju vlade za razorožitev Hezbolaha zapustili sejo. Na ulicah Bejruta pa je včeraj proti odločitvi vlade protestiralo na stotine podpornikov Hezbolaha.

Ameriški odposlanec Barrack je medtem pozdravil "zgodovinsko odločitev libanonske vlade, da v celoti začne izvajati" novembrsko premirje. "Sklep kabineta iz tega tedna je končno sprožil rešitev 'ena država, ena vojska' za Libanon. Podpiramo libanonsko ljudstvo," je dodal.

Preberi še Izrael izvedel nove smrtonosne napade v Gazi in Libanonu

Hezbolah in Izrael sta se obstreljevala od 8. oktobra 2023 do novembra lani. Izrael je vmes sprožil še kopensko invazijo, odtlej pa kljub določilom dogovora o premirju ni umaknil svojih sil, prav tako redno cilja predvsem jug države. Libanon je v izraelskih napadih utrpel veliko gmotno škodo, ubitih je bilo več tisoč ljudi. Na izraelski strani so našteli več deset smrtnih žrtev.

Hezbolah je bil kot stranka in oboroženo gibanje ustanovljen s pomočjo Irana leta 1985 v odgovor na izraelsko okupacijo južnega Libanona, ki je trajala do leta 2000. Šest let pozneje je izraelska vojska v odgovor na napade Hezbolaha znova izvedla invazijo na tem območju. Konflikt se nato do začetka zadnje izraelske agresije v Gazi ni izredno zaostroval.

Libanon Hezbolah razorožitev Izrael premirje
Naslednji članek

Kako je riba, ki je padla z neba, zanetila požar?

Naslednji članek

'Cene so pretirane': italijanske plaže samevajo, prazni tudi lokali

SORODNI ČLANKI

Izrael izvedel napade na predmestje Bejruta

Izrael izvedel raketni napad na jugu Libanona

'Pred prekinitvijo ognja uničili 35, po dogovoru pa 90 odstotkov mesta'

Izrael dogovor o premirju 'uveljavlja' z novimi napadi

Premirje v Libanonu drži, Gaza tarča novih napadov

Kljub premirju Izrael napadel objekt Hezbolaha v Libanonu

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
seter73
08. 08. 2025 10.40
Fajonka in Primoski dvocevni koštrun pa na drugi strani podpirata teroristicno organizacijo Hamas za svoje notranjepoliticno preigravanje, ki je ob prevzemu oblasti po "volitvah" usmrtil prakticno vse predstavnike Fataha ki se jim niso pridruzili, ampak ta "demokracija" nase butalce ne zanima. Oni so najbolj srecni, ko skozi okno gledajo delomrzne LGTB+ Vegi lenuhe ki tolcejo po piskrish.
ODGOVORI
0 0
gullit
08. 08. 2025 10.34
+5
Še Libanon je na pravi strani zgodovine, za razliko od naše izdajalske vlade.
ODGOVORI
5 0
Minifa
08. 08. 2025 10.24
+6
Libanonci vedo kaj so PALESTICI, saj so jim uničili DRŽAVO in povzročili krvavo državljansko vojno.
ODGOVORI
6 0
Po možganski kapi
08. 08. 2025 10.19
+7
Naša vlada ,ki podpira Hamas mora biti proti .
ODGOVORI
8 1
aljoteam
08. 08. 2025 10.10
-5
Americani in sionisti nadaljujejo nacrte za odstranitev vseh upornikov proti genocidu in etnicnem ciscenju.
ODGOVORI
2 7
joc771
08. 08. 2025 09.27
+11
Zaradi poročanja portala Necenzurirano o luksuznih nepremičninah v Portorožu, ki so končale v rokah ljudi iz najožjega kroga Milorada Dodika, oblasti v BiH od slovenskih kolegov pričakujejo informacije o tem, od kod je prišel denar. Minister za zunanje zadeve BiH Elmedin Konaković je v pogovoru za bosanski portal N1 povedal, da od Slovenije pričakujejo informacije o nakupu več milijonov evrov vredne stanovanjske nepremičnine v Portorožu. "Tanji Fajon sem v zadnjih sedmih ali osmih dneh napisal več sporočil," je nadaljeval Konaković. "Glede na to, da so uvedli sankcije proti izraelskim ministrom zaradi Gaze, je morda prišel čas, da Slovenija pokaže, da ne bo tolerirala ruskih vohunov in ruskih igralcev v osrčju Evrope," je dejal in dodal, da se bodo že v kratkem srečali s predstavniki slovenskih oblasti.
ODGOVORI
11 0
joc771
08. 08. 2025 09.30
+13
Dejal je, da je v zadnjih dneh večkrat pisal tudi ministrici Tanji Fajon, a na našem ministrstvu trdijo, da vprašanj niso prejeli.
ODGOVORI
13 0
suleol
08. 08. 2025 10.01
-6
kaj ma dodik z hesbolahom,oz kaj mas ti proti njemu, lih zarad hesbolahov po bih se isce resitev za razdelitev ane
ODGOVORI
2 8
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065