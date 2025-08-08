Libanonska vlada podprla predlog ZDA o razorožitvi Hezbolaha

Ameriški posebni odposlanec Tom Barrack je libanonskim oblastem predložil načrt, ki med drugim predvideva razorožitev gibanja Hezbolah do konca leta, umik izraelskih sil iz Libanona in razporeditev libanonske vojske na jugu države.

Vlada v Bejrutu je včeraj razpravljala o omenjenem načrtu. Kot je po seji pojasnil minister za informiranje Paul Morcos, načrta niso v celoti preučili, so pa sprejeli zastavljene cilje. "Nismo se poglobili v podrobnosti ali sestavne dele ameriškega predloga. Naša razprava in odločitev sta bili omejeni na njegove cilje," je povedal.

O razorožitvi Hezbolaha je vlada razpravljala že v torek, ko je tudi vojski naročila, naj do konca avgusta predstavi načrt za državni monopol na področju oborožitve. Šele po pripravi načrta bo vlada temeljito pregledala vse določbe ameriškega predloga, je dodal Morcos.

Hezbolah je sicer že v torek zavrnil načrte vlade v Bejrutu za razorožitev gibanja. Kot je dejal voditelj šiitske skupine Naim Kasem, Izrael namreč z napadi in zasedbo ozemlja še naprej krši določila lanskoletnega dogovora o premirju. Izraelu je zagrozil, da je Hezbolah pripravljen na obnovitev napadov, ki jih je ustavil pred osmimi meseci.