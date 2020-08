V Bejrutu izbruhnili protivladni protesti, v hišnem priporu do konca preiskave 16 ljudi

Protestniki so se zbrali v bližini parlamenta, zažigali gume ter v policijo metali kamenje. Ta je odgovorila s solzivcem. Po poročanju državne tiskovne agencije je bilo ranjenih nekaj protestnikov, natančno število ni znano. "Več od tega ne moremo prenesti. To je to. Celotni sistem se mora zamenjati," je za Guardian dejal 30-letni Mohammad Suyur .

Najhujša gospodarska in finančna kriza od konca državljanske vojne, razširjena korupcija, nezadovoljstvo s politično elito, ki se leta otepa reform, eksplozija, ki je opustošila prestolnico ter po zadnjih podatkih terjala vsaj 149 življenj. Na plan pa prihaja vse več informacij, da je malomarnost vladajočih vsaj delno odgovorna za tragedijo. Vse to je prvotni šok prebivalcev Bejruta spremenilo v jezo in jih v četrtek pognalo na ulice, kjer so se vneli tudi spopadi z varnostnimi silami.

Preiskovalci se osredotočajo na pristaniške in carinske uradnike, prebivalci krivijo politike

Posebni preiskovalni odbor natančne dogodke, ki so vodili do eksplozije, še preiskuje. Znano pa je, da je eksplodirala 2750 ton amonijevega nitrata, ki so ga več let v neprimernih in nevarnih pogojih hranili v skladišču v pristanišču. Libanonski predsednik je pred dnevi napovedal, da morajo vsi vpleteni v skladiščenje te nevarne snovi v hišni pripor do zaključka preiskave, libanonska tiskovna agencija poroča, da je v hišnem priporu 16 posameznikov. Gre za zaposlene v pristanišču.

Vojaški tožilec Fadi Akiki je v izjavi dejal, da so zaslišali 18 ljudi, dve osebi pa so izpustili. "Preiskava se nadaljuje in vključuje tudi druge osumljence. Razjasnili bomo vsa dejstva, ki so vodila do te katastrofe." Libanonska centralna banka je zamrznila vse premoženje sedmih pristaniških in carinskih uradnikov, vključno z vodjo libanonskega carinskega urada Badrija Daherja in vodjo pristanišča Hassana Koraytema, povzema Deusche Welle.