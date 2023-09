Satelitski posnetki Derne: 'Nesreča epskih razsežnosti'

Pojavili so se tudi prvi satelitski posnetki, ki prikazujejo uničujočo razsežnost poplav v Derni in stanje pred naravno katastrofo.

Pričakovati je, da bo število smrtnih žrtev še vedno naraščalo, al-Qabisija pa skrbi, da ima njegovo osebje na voljo omejene možnosti in premalo sredstev za reševanje ljudi. "Razmere so zelo slabe, bolnišnica je izčrpana."

Direktor bolnišnice Wahda v Derni dr. Mohamad al-Qabisi je dejal, da so samo v eni od bolnišnic našteli 1700 smrti. "Preštevali smo trupla, ki so ležala na hodnikih. Nekaj je še vedno neidentificiranih. Začeli smo jih fotografirati in jim dodeljevati številke."

Libijski premier Abdul Hamid Al-Dbeibah je za tuje medije dejal, da država ne potrebuje zdravil, zdravnikov, opreme in reševalnih vozil. Imajo pa težave z reševanjem ljudi iz morja. Po njegovih besedah libijska mornarica in potapljači vlagajo maksimalne napore v evakuacijo trupel iz morja. Dejal je še, da so za obnovo zagotovili okrog 480 milijonov evrov.

Težave pri reševanju ljudi in sanaciji škode povzroča tudi desetletno vojno stanje v državi. Oblasti v Tripoliju nimajo nadzora nad vzhodnim delom države, kjer vladajo uporniki. Država se sicer že od arabske pomladi in Natovega posredovanja leta 2011 nahaja v državljanski vojni. Anas El Gomati, direktor možganskega trusta Sadeq iz Tripolija, je povedal, da prisotnost dveh različnih vlad v državi dodatno zapleta situacijo, vendar tudi, da so oblasti imele dovolj časa za pripravo na poplave. "Imeli smo več dni, da se pripravimo na vse skupaj," je dejal in spomnil, da je nevihta najprej prešla Turčijo in Grčijo. Odgovornost za slabo reakcijo je pripisal lokalnim oblastem in uporniškemu poveljniku Khalifu Haftarju.