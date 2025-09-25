Libijska afera: Sarkozy spoznan za krivega kriminalne zarote

Pariško sodišče je Nicolasa Sarkozyja obsodilo zaradi hudodelskega združevanja v povezavi z obtožbami, da je za svojo predsedniško kampanjo leta 2007 od oblasti takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija prejel več milijonov evrov.

Hkrati so sodniki 70-letnega Sarkozyja, ki je bil danes navzoč na sodišču, oprostili obtožb o podkupovanju in nezakonitem financiranju kampanje.

Predsedujoča sodnica Nathalie Gavarino je dejala, da je bil nekdanji predsednik kriv kriminalne zarote, ker je "svojim tesnim sodelavcem (...) dovolil, da delujejo z namenom pridobivanja finančne podpore" za predsedniško kampanjo od libijskih oblasti.

Nekdanji francoski predsednik je bil po poročanju AFP oproščen obtožb o okoriščanju z utajo javnih sredstev.

Sodba bo objavljena pozneje danes na obravnavi. Tožilstvo je za Sarkozyja, ki je bil predsednik Francije med letoma 2007 in 2012, zahtevalo sedem let zapora in plačilo denarne kazni v višini 300.000 evrov. Sarkozy je vse obtožbe zanikal.