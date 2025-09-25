Libijska afera: Sarkozy spoznan za krivega kriminalne zarote

Pariško sodišče je Nicolasa Sarkozyja obsodilo zaradi hudodelskega združevanja v povezavi z obtožbami, da je za svojo predsedniško kampanjo leta 2007 od oblasti takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija prejel več milijonov evrov.
Hkrati so sodniki 70-letnega Sarkozyja, ki je bil danes navzoč na sodišču, oprostili obtožb o podkupovanju in nezakonitem financiranju kampanje.
Predsedujoča sodnica Nathalie Gavarino je dejala, da je bil nekdanji predsednik kriv kriminalne zarote, ker je "svojim tesnim sodelavcem (...) dovolil, da delujejo z namenom pridobivanja finančne podpore" za predsedniško kampanjo od libijskih oblasti.
Nekdanji francoski predsednik je bil po poročanju AFP oproščen obtožb o okoriščanju z utajo javnih sredstev.
Sodba bo objavljena pozneje danes na obravnavi. Tožilstvo je za Sarkozyja, ki je bil predsednik Francije med letoma 2007 in 2012, zahtevalo sedem let zapora in plačilo denarne kazni v višini 300.000 evrov. Sarkozy je vse obtožbe zanikal.
Ob Sarkozyju je bilo v politično odmevnem sodnem procesu obtoženih še dvanajst drugih ljudi, med njimi trije nekdanji ministri.
Sodišče je za kriva spoznalo tudi dva njegova nekdanja tesna sodelavca: Claude Gueant, Sarkozyjeva desna roka in vodja njegovega urada, je bil spoznan za krivega pasivne korupcije in ponarejanja, nekdanji notranji minister Brice Hortefeux pa kriminalne zarote. Eric Woerth, ki je bil Sarkozyjev blagajnik med kampanjo leta 2007, je bil oproščen.
Sojenje je sledilo več kot deset let trajajočim preiskavam, ki so se začele po tem, ko je Gadafijeva družina zatrdila, da je financirala volilno kampanjo Sarkozyja.
Sarkozy se je po odhodu s položaja soočil z vrsto pravnih postopkov in bil že obsojen v dveh ločenih primerih, med drugim zaradi nezakonitega financiranja kampanje. Prav tako so mu odvzeli najvišje francosko odlikovanje, legijo časti.
