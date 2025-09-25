Svetli način
Tujina

Libijska afera: Sarkozy spoznan za krivega kriminalne zarote

Pariz, 25. 09. 2025 12.41 | Posodobljeno pred 1 uro

Sodišče v Parizu je nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja spoznalo za krivega kriminalne zarote v povezavi z domnevnim nezakonitim financiranjem svoje predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od nekdanjih libijskih oblasti. Obenem ga je oprostilo korupcije in nezakonitega financiranja kampanje.

Pariško sodišče je Nicolasa Sarkozyja obsodilo zaradi hudodelskega združevanja v povezavi z obtožbami, da je za svojo predsedniško kampanjo leta 2007 od oblasti takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija prejel več milijonov evrov.

Hkrati so sodniki 70-letnega Sarkozyja, ki je bil danes navzoč na sodišču, oprostili obtožb o podkupovanju in nezakonitem financiranju kampanje. 

Predsedujoča sodnica Nathalie Gavarino je dejala, da je bil nekdanji predsednik kriv kriminalne zarote, ker je "svojim tesnim sodelavcem (...) dovolil, da delujejo z namenom pridobivanja finančne podpore" za predsedniško kampanjo od libijskih oblasti.

Nekdanji francoski predsednik je bil po poročanju AFP oproščen obtožb o okoriščanju z utajo javnih sredstev.

Sodba bo objavljena pozneje danes na obravnavi. Tožilstvo je za Sarkozyja, ki je bil predsednik Francije med letoma 2007 in 2012, zahtevalo sedem let zapora in plačilo denarne kazni v višini 300.000 evrov. Sarkozy je vse obtožbe zanikal.

Nicolas Sarkozy s soprogo Carlo Bruni na sodišču.
Nicolas Sarkozy s soprogo Carlo Bruni na sodišču. FOTO: Profimedia

Ob Sarkozyju je bilo v politično odmevnem sodnem procesu obtoženih še dvanajst drugih ljudi, med njimi trije nekdanji ministri.

Sodišče je za kriva spoznalo tudi dva njegova nekdanja tesna sodelavca: Claude Gueant, Sarkozyjeva desna roka in vodja njegovega urada, je bil spoznan za krivega pasivne korupcije in ponarejanja, nekdanji notranji minister Brice Hortefeux pa kriminalne zarote. Eric Woerth, ki je bil Sarkozyjev blagajnik med kampanjo leta 2007, je bil oproščen.

Sojenje je sledilo več kot deset let trajajočim preiskavam, ki so se začele po tem, ko je Gadafijeva družina zatrdila, da je financirala volilno kampanjo Sarkozyja.

Sarkozy se je po odhodu s položaja soočil z vrsto pravnih postopkov in bil že obsojen v dveh ločenih primerih, med drugim zaradi nezakonitega financiranja kampanje. Prav tako so mu odvzeli najvišje francosko odlikovanje, legijo časti.

Veščec
25. 09. 2025 13.44
+1
Pr nas bi ta primer že zastarou.to se pravi,da bi lahko še zmerom tlaču po zemlji svobodni
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
25. 09. 2025 13.38
+3
Zato je pa Gadafi "odletel", še nekdo naj omeni pošteni demokratični svet. Mhm
ODGOVORI
3 0
iziizi
25. 09. 2025 13.36
+1
V franciji nimajo nevladnih organizacij in kolesarjev hallo
ODGOVORI
1 0
sabro4
25. 09. 2025 13.36
+3
to že vemo, zato je kot prvi zagovarjal intervencijo na Libijo, da zabriše te sledi, izgleda neuspešno, bo moral sedeti vseeno
ODGOVORI
3 0
proofreader
25. 09. 2025 13.15
+1
Pri nas to poteka preko nevladnikov, ki pa denar iz tujine prejmejo z zamikom, tako da je menda vse v redu.
ODGOVORI
1 0
petb
25. 09. 2025 13.35
+3
Ali pa preko inštituta, ki ga ustanoviš, verjetno v ta namen. Podobnost z NSi ni zgolj slučajna.
ODGOVORI
3 0
manga
25. 09. 2025 13.07
+5
Kakšni degeneriki so politiki iz EU.Katastrofa.
ODGOVORI
6 1
Hugh_Mungus
25. 09. 2025 13.14
+2
Si videl kakšni šele v ZDA vladajo? In to ne 20 let nazaj, ampak danes
ODGOVORI
3 1
wsharky
25. 09. 2025 13.01
+6
janša bi rekel krivo sodje
ODGOVORI
6 0
