Lihtenštajnski princ z vetom preprečil omilitev strogega zakona o splavu

Splav je v Lihtenštajnu dovoljen le v omejenih okoliščinah, denimo kadar je ogroženo življenje nosečnice ali je nosečnost posledica posilstva. Ženske lahko od leta 2015 zakonito odpotujejo v tujino, da bi prekinile nosečnost, pri tem pa se v veliko primerih soočajo s finančnimi in praktičnimi ovirami.

Pobudniki reforme so februarja začeli zbirati podpise za dekriminalizacijo splava do 12. tedna nosečnosti, kritje posega iz zdravstvenega zavarovanja in odpravo prepovedi širjenja informacij o dostopu do splava. Pobudo je, kot poroča The Guardian, podprlo več kot 4970 ljudi, čeprav je bilo za obravnavo v parlamentu potrebnih le 1000 podpisov. Avgustovska anketa je pokazala, da reformo podpira 62 odstotkov vprašanih, parlament pa je predlog prejšnji mesec s tesno večino potrdil.

Princ Alois je že med razpravo napovedal, da bo reformo preprečil. Kraljeva hiša je ta teden potrdila, da predlogu ne bo podelil soglasja, saj po njegovem mnenju ni skladen z zagotavljanjem ustreznega pravnega varstva nerojenemu življenju.