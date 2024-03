Likvidacija na Pagu: morilec obsojen na 19 let

Uboj je izvršil 25. avgusta 2022 zjutraj pred nočnim klubom na plaži Katarelac. Vlaovića je pričakal pred klubom in vanj iz neposredne bližine izstrelil naboj iz pištole, nato pa zbežal s kraja zločina. Policisti so ga kmalu ujeli in našli tudi pištolo, iz katere je streljal.

Tanasković je ustrelil žrtev v glavo, medtem ko so gosti zapuščali klub. Ustreljeni Vlaović je umrl na poti v bolnišnico.

T. i. Škaljarci in Kavčani so znani po krvavih medsebojnih obračunih, ki potekajo že leta po vsem svetu. Medsebojni umori so se tako zgodili tudi v Nemčiji, Avstriji in Grčiji.