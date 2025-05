Likvidacija sredi belega dne: sodelavca županje ubili na poti v službo

Uradnik zveznega tožilstva je pojasnil, da se je osebna tajnica županje, Ximena Guzman, v torek zjutraj peljala v službo, na poti pa se je ustavila na aveniji v središču mesta, da bi pobrala svojega sodelavca, svetovalca županje Joseja Muñoza.

Napadalci so moškega in žensko pričakali v zasedi. Muñozu sta se približala dva oborožena moška na motorju in ga sredi ulice ustrelila. Nato sta v vozilo Guzmanove izstrelila vsaj štiri strele in jo ubila.

Oblasti uradno še niso razkrile motiva za napad, a varnostni strokovnjaki poudarjajo, da je bil dvojni umor zagotovo naročen, za njim pa da stoji ena od organiziranih kriminalnih združb, poroča Reuters.

Preiskovalci so sicer nedaleč od kraja zločina našli motor napadalcev, v soseski Iztacalco pa še eno vozilo, ki bi bilo lahko povezano s primerom.

"Zelo sem žalostna zaradi izgube Ximene in Pepeja (Joseja), s katerima sem vrsto let delila sanje in težave," je v odzivu dejala pretresena županja Clara Brugada.