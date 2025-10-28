Likvidiran sin zloglasnega ruskega generala: objavili posnetek napada

Videoposnetek prikazuje napad ukrajinskih sil 15. oktobra. V bližini vasi Plavni so opazile položaj ruskih operaterjev brezpilotnih letal, poroča portal NV. "S pomočjo koordinat izvidniške ekipe so uspešno izstrelili vodeno letalsko bombo, s katero so pokončali ruske morilce," je zapisano v izjavi obveščevalne službe. Objavljeni posnetki vključujejo prizore dejanskega napada, v katerem so bili ubiti Marzojev in drugi ruski vojaki.
Trenutek eksplozije so tudi posneli, videoposnetek pa se konča z glasbo in fotografijo ubitega poročnika.
Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je dodala, da je likvidirani Vasilij sin generalpolkovnika Arkadija Marzojeva, poveljnika 18. združene armade Južnega vojaškega okrožja ruskih oboroženih sil. Kijev ga obtožuje vojnih zločinov proti ukrajinskim civilistom v Hersonu. Obtožujejo ga vodenja okupacije hersonske regije, kar je povzročilo smrt številnih ljudi ter uničenje in poškodbo več sto civilnih objektov.
Novica o smrti poročnika Marzojeva je bila objavljena pred približno desetimi dnevi, ruski viri pa so jo pospremili z besedami, da je umrl med izvajanjem bojnih nalog.