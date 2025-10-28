Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Likvidiran sin zloglasnega ruskega generala: objavili posnetek napada

Kijev , 28. 10. 2025 10.50 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
0

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je objavila videoposnetek napada v zaporoški regiji, v katerem je bil ubit ruski poročnik Vasilij Marzojev. Ta je bil sin generalpolkovnika Arkadija Marzojeva, ki ga Kijev obtožuje vojnih zločinov proti ukrajinskim civilistom v Hersonu.

Videoposnetek prikazuje napad ukrajinskih sil 15. oktobra. V bližini vasi Plavni so opazile položaj ruskih operaterjev brezpilotnih letal, poroča portal NV. "S pomočjo koordinat izvidniške ekipe so uspešno izstrelili vodeno letalsko bombo, s katero so pokončali ruske morilce," je zapisano v izjavi obveščevalne službe. Objavljeni posnetki vključujejo prizore dejanskega napada, v katerem so bili ubiti Marzojev in drugi ruski vojaki. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trenutek eksplozije so tudi posneli, videoposnetek pa se konča z glasbo in fotografijo ubitega poročnika. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je dodala, da je likvidirani Vasilij sin generalpolkovnika Arkadija Marzojeva, poveljnika 18. združene armade Južnega vojaškega okrožja ruskih oboroženih sil. Kijev ga obtožuje vojnih zločinov proti ukrajinskim civilistom v Hersonu. Obtožujejo ga vodenja okupacije hersonske regije, kar je povzročilo smrt  številnih ljudi ter uničenje in poškodbo več sto civilnih objektov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novica o smrti poročnika Marzojeva je bila objavljena pred približno desetimi dnevi, ruski viri pa so jo pospremili z besedami, da je umrl med izvajanjem bojnih nalog.

marzojev posnetek smrt
Naslednji članek

Oboroženi mladoletniki na Švedskem: kazensko odgovorni bodo že 13-letniki

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306