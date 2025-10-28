Likvidiran sin zloglasnega ruskega generala: objavili posnetek napada

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je objavila videoposnetek napada v zaporoški regiji, v katerem je bil ubit ruski poročnik Vasilij Marzojev. Ta je bil sin generalpolkovnika Arkadija Marzojeva, ki ga Kijev obtožuje vojnih zločinov proti ukrajinskim civilistom v Hersonu.

Videoposnetek prikazuje napad ukrajinskih sil 15. oktobra. V bližini vasi Plavni so opazile položaj ruskih operaterjev brezpilotnih letal, poroča portal NV. "S pomočjo koordinat izvidniške ekipe so uspešno izstrelili vodeno letalsko bombo, s katero so pokončali ruske morilce," je zapisano v izjavi obveščevalne službe. Objavljeni posnetki vključujejo prizore dejanskega napada, v katerem so bili ubiti Marzojev in drugi ruski vojaki.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Trenutek eksplozije so tudi posneli, videoposnetek pa se konča z glasbo in fotografijo ubitega poročnika.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je dodala, da je likvidirani Vasilij sin generalpolkovnika Arkadija Marzojeva, poveljnika 18. združene armade Južnega vojaškega okrožja ruskih oboroženih sil. Kijev ga obtožuje vojnih zločinov proti ukrajinskim civilistom v Hersonu. Obtožujejo ga vodenja okupacije hersonske regije, kar je povzročilo smrt številnih ljudi ter uničenje in poškodbo več sto civilnih objektov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči