Po liposukciji v Turčiji Britanka skoraj umrla: 'Moj trebuh je bil črn'

"Edina stvar, ki me je gnala naprej, so bili moji otroci. Nenehno sem razmišljala, da moram domov k njim, da bodo imeli mamo. Tako ne morem umreti, to bi bilo zanje travmatično. Kričala sem v agoniji," je dodala.

Po petih dneh v bolnišnici se je nato vrnila v Združeno kraljestvo. Po vrnitvi domov so ji počili šivi, iz rane pa je pritekla tekočina. Prepeljali so jo v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je dobila sepso. Britanski zdravniki so odstranili odmrlo tkivo in ji rešili življenje. Brazgotina je ostala. "Operacija me je iznakazila, videti je grozno. Zdaj lahko nosim obleko, a vem, kako izgledam pod njo. Vse, kar je pomembno je, da sem živa," je še povedala Britanka.