'Lisice' namesto olimpijskih krogov: policisti bi varstvo za otroke

V četrtek je francoska policija priredila enodnevno stavko pod sloganom "črni četrtek". Zahtevajo namreč višje plače in boljše pogoje dela v času olimpijskih iger, ki jih bo Pariz gostil med 24. julijem in 11. avgustom letos.

"Olimpijske igre bodo potekale brez nas," so ob zvoku piščalk in med vihranjem transparentov vzklikali pred poslopjem generalne policijske uprave. Vodje policijskega sindikata so opozorili, da je ta protest" šele začetek, če vlada ne bo upoštevala njihovih zahtev, poroča France24 .

"Protesti bodo postali še radikalnejši. Ustavljali in upočasnjevali bomo kontrolo potnikov na letališčih. Osebje na okencih bo namesto dosedanjih treh minut za preverbo potnega lista potrebovalo 25 minut. Boste videli, kako bodo direktorji letališč panično klicarili in zahtevali, da vsi policisti dobijo dodatno plačilo v času olimpijskih iger, " je napovedala sekretarka policijskega sindikata Alliance.

Oblasti namreč želijo nepričakovane težave in zaplete, ki bi ogrozile nemoteno izvedbo OI v Parizu, zmanjšati na najmanjšo možno mero. Vlada in organizatorji iger želijo zagotoviti, da bo delovna sila poleti 2024 na delovnih mestih in da delavcev ne bo premamila stavka, ki bi zmotila olimpijske igre v Parizu. "Pogajanja so se začela v več sektorjih, vlada ponuja bonuse," je novembra poročal AFP.

Notranji minister Gerald Darmanin je policijski strani hkrati s pravili za organizacijo dopusta in delovno ureditev med olimpijskimi igrami ponudil "nagrade", s katerimi bi ovrednotili izjemni trud zaposlenih. Toda v sindikalni konfederaciji niso bili zadovoljni, češ da od policije zahtevajo dodaten posluh in prizadevanje za olimpijske in paralimpijske igre brez kakršnih koli resnih nadomestil in jasnih odgovorov na podane zahteve.