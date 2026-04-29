Liter bencina in dizla v Nemčiji več kot dva evra: država niža trošarine

Vojna na Bližnjem vzhodu traja že več kot dva meseca, zaprta Hormuška ožina pa cene goriv v Evropi potiska vse višje.
Prejšnji teden je bila v Nemčiji povprečna cena za liter bencina 2,074 evra in 2,150 evra za liter dizla, kažejo podatki nemškega avtomobilskega kluba ADAC. V primerjavi s cenami pred začetkom vojne sta bencin in dizel dražja za 30 oziroma 40 odstotkov.
Bundestag je sedaj odobril znižanje trošarin s 1. majem za približno 17 centov, s čimer želijo zmanjšati breme potrošnikov. Ukrep bo veljal do konca junija.
Za ukrep je sicer glasovalo 453 poslancev, 134 jih je bilo proti, eden se je vzdržal, poroča Tagesschau.
Znižanje je nemška vlada napovedala že sredi aprila, a brez točne časovnice. Takrat je kancler Friedrich Merz napovedal, da ukrep cilja predvsem na tiste, ki se vozijo na delo vsak dan z avtomobilom. V dveh mesecih naj bi na račun znižanja prihranili dvomestni znesek v evrih.
