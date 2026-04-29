Tujina

Liter bencina in dizla v Nemčiji več kot dva evra: država niža trošarine

Berlin, 29. 04. 2026 11.45 pred 1 uro 1 min branja 34

Avtor:
N.L.
Cene goriv v Nemčiji v začetku aprila

V Nemčiji bodo od začetka maja do konca junija v veljavi nižje trošarine za bencin in dizel. Prejšnji teden je liter obeh v povprečju stal več kot dva evra. Po novem bo cena za okoli 17 centov nižja, ukrep pa bo državo stal približno 1,6 milijarde evrov.

Vojna na Bližnjem vzhodu traja že več kot dva meseca, zaprta Hormuška ožina pa cene goriv v Evropi potiska vse višje.

Prejšnji teden je bila v Nemčiji povprečna cena za liter bencina 2,074 evra in 2,150 evra za liter dizla, kažejo podatki nemškega avtomobilskega kluba ADAC. V primerjavi s cenami pred začetkom vojne sta bencin in dizel dražja za 30 oziroma 40 odstotkov.

Bundestag je sedaj odobril znižanje trošarin s 1. majem za približno 17 centov, s čimer želijo zmanjšati breme potrošnikov. Ukrep bo veljal do konca junija.

Visoke cene goriv v Nemčiji v začetku aprila.
FOTO: Profimedia

Za ukrep je sicer glasovalo 453 poslancev, 134 jih je bilo proti, eden se je vzdržal, poroča Tagesschau.

Znižanje je nemška vlada napovedala že sredi aprila, a brez točne časovnice. Takrat je kancler Friedrich Merz napovedal, da ukrep cilja predvsem na tiste, ki se vozijo na delo vsak dan z avtomobilom. V dveh mesecih naj bi na račun znižanja prihranili dvomestni znesek v evrih.

nemčija trošarine gorivo

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
29. 04. 2026 13.36
So rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala..
fljfo
29. 04. 2026 13.38
To glih ne, a ne gre ji pa prav dobro...
šta_je_ovooo_sunce_ti_jbm
29. 04. 2026 13.39
@flfljo, pa ti vse veš 📺🤯😵
Wolfman
29. 04. 2026 13.31
Za Nemce bi namerno dvignil cene goriva pri nas. V vednost bi jim priložil zraven sliko kanclerja Merza, ljubitelja Izraela in Ukrajine!
J Kvas
29. 04. 2026 13.31
Janez bo pri nas vse rešil!
HitraVeverca
29. 04. 2026 13.31
Povprečna plača NEMČIJA 2800€ / 2.05€ bencin, SLOVENIJA 1600€ / 1.60€ bencin. Če bi obrnili situacijo, bi nemec pri slovenskem razmerju bencin 1.20€ razmišljaš o znižanju trošarin. SRAMOTA SLOVENIJA.. davek na davek! Res!
Oblastljudstvu
29. 04. 2026 13.31
Avtor članka nima pojma. Diesel je bil na avtocesti tudi po 2,7€. V mestih pa od 2,3€-2,4€. Seveda, ta članek bi bil aktualen en mesen nazaj, ne pa sedaj. Bravo avtor.
mali.mato
29. 04. 2026 13.26
Za njihove plače to ni nič posebnega.
nepridiprav
29. 04. 2026 13.24
Ljudje bodo komot prenesli tudi ceno 4€ na liter - ja, seveda bo težje in konec meseca bo manj ostalo, ampa to ni problem, tu se lahko znajdeš. Problem je ker tovorni transport ne bo prenesel 4€ na liter in kmetijstvo ne bo preneslo 4€ na liter - cene predvsem hrane bodo šle zelo, zelo strmo gor in zaenkrat tule še niso nič napisali o ceni in pomanjkanju gnojil. In zaenkrat nas pomanjkanje zaradi zaprte Hormuške ožine sploh še ni zadelo, ker imamo še vedno zaloge. Nihanje cen je trenutno zgolj posledica špekulacij. Kaj bo pa, ko bo v državi dejansko na voljo samo 50% toliko goriva kot zdaj?? Kaj bo, ko bodo kmetje lahko dobili samo 50% toliko gnojil kot so jih rabili do zdaj???
mali.mato
29. 04. 2026 13.27
Nepotrebna panika.
Yon Dan
29. 04. 2026 13.20
Tudi če niža trošarine, bo država še vedno več pokradla, kot prej. Davki so v %, ker je osnova višja=več pokradenih davkov. Vsi več služijo, vsecto pa plačujemo ljudje, krajo vseh v verigi.
1236
29. 04. 2026 13.19
ursula jih dobro zaj... na elektriko potem bomo pa mi določili kdaj boš polnil in se vozil- vse po planu. uživajte dokler lahko
rok1211
29. 04. 2026 13.05
Močno jih je stisnilo
Samo navijač
29. 04. 2026 13.05
Naj zgnije ta petrodolar!!
Žmavc
29. 04. 2026 13.04
Glede na njihovo kupno moč, še vedno precej ceneje kot pri nas.
boslo
29. 04. 2026 13.09
Drži ampak je korektno tud povedat, da imamo najcenejši v regiji
Žmavc
29. 04. 2026 13.15
Seveda. Prav tako plače.
HitraVeverca
29. 04. 2026 13.33
Boslo nemc pri njihovih 2€ plačuje enako kot da bi jaz dal 1.2€... kaj ti bo najcenejši bencin, če mam plačo tak malo, da je isto kot da bi nemc tankal za 3.2€...
Samo navijač
29. 04. 2026 13.04
Pohlep jih bo požrl.
Mens sana
29. 04. 2026 12.54
...........teta Ursula in fuhrer Merz se na vse pretege trudita, da bi Nemčija kot lokomotiva Evrope čimprej prešla na zeleno energijo, brezogljično industrijo in zaenkrat jima odlično uspeva, cene nafte in plina gredo v nebo, tovarne postajajo nekonkurenčne in zmanjšujejo proizvodnjo, delavci na zavodih, standard ljudi pada, dolgovi države rastejo, enako nezadovoljstvo.......................
MarkoJur
29. 04. 2026 12.49
Takole se zbira za zlate školjke in pregrešno drag vozni park v ua!!!
mali.mato
29. 04. 2026 13.28
Ne blodi.
DAN ODPRTIH VRAT
29. 04. 2026 12.47
5 €
Pajo_36
29. 04. 2026 12.44
Komaj čakam, da JJ, da gorivo na trg, pa še uvede naj vam 25% DDV, pa v penzije po sistemu 45/65, da bodo lahko ta bogati razdavčeni, pa poslanci pa dohtarji. Takrat bom pa na šihtu SDSovkam sam rekel: HA HA HA ! K so vse mal pred penzijo pa non stop po štacunah, pa na morčiju, pa v toplicah, k so take revce ane...
Tami69
29. 04. 2026 13.18
Ti kr svojim levičarkam povej. Si malo zamešal svoje levičarke in SDS ovke..po morju so zdaj pretežno tisti,ki nič ne delajo in imajo čas..in to so levaki ala =0 in jarcka in pa seveda socialist Miha,ker je brezposeln!
kala 09
29. 04. 2026 12.37
Če je pri njih 2 evra,bi moralo pri nas biti pod 1 evro,glede plač.
kryptix
29. 04. 2026 12.56
Marsikje plače in cena goriv ne gresta skup ponavadi države ki nimajo nič drugega kjer lahko molzejo denar in ga pri gorivu molzejo.
Rookoko
29. 04. 2026 12.35
Piratstva Zda Eu se vedno ni sposoben obsoditi in uvesti sankcij. Zadevo bi Eu z lahkoto koncala. Agenda 2030 je ocitno mocnejsa od tega.
natmat
29. 04. 2026 12.33
Kmalu bo tudi pri nas...samo da dobimo desno vlado...da bomo v kompletu...z ZDA,Izraelom...od njih ni nikoli nič pametnega za pričakovati...razen tisi 1%ki vojnih dobičkarjev ki bogati na plečih ostalih siromakov....
Rookoko
29. 04. 2026 12.37
Izrael je financiral vzpon desnice in obeh prevarantskih strank.
Doping 4321
29. 04. 2026 12.54
Dr.k@j
