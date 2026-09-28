Litij-ionska baterija povzročila tragičen požar: umrla mama s tremi otroci

Elisha Brabin in njeni otroci, 16-letni Leo, osemletni Ellis in sedemletna Prudence, so umrli v požaru, ki je 22. septembra zajel hišo. Ogenj se je po navedbah gasilcev hitro razširil, poroča BBC.

Preiskava, ki sta jo izvedli gasilska služba Merseyside (MFRS) in policija Merseyside, je pokazala, da je bila vzrok požara litij-ionska baterija. Te baterije se uporabljajo tudi v električnih kolesih in skirojih.

Na kraj požara so ob vrhuncu intervencije napotili šest gasilskih vozil. Gasilci so v zgornji spalnici našli štiri ljudi, ki niso kazali znakov življenja. Peto poškodovano osebo so zaradi opeklin odpeljali v bolnišnico.