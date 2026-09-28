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Litij-ionska baterija povzročila tragičen požar: umrla mama s tremi otroci

Merseyside, 28. 09. 2026 14.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Litij-ionska baterija

V torek je hišo v Merseysideu zajel požar. V njem so umrli 36-letna mati in njeni trije otroci. Preiskava je pokazala, da je ogenj povzročila litij-ionska baterija.

Elisha Brabin in njeni otroci, 16-letni Leo, osemletni Ellis in sedemletna Prudence, so umrli v požaru, ki je 22. septembra zajel hišo. Ogenj se je po navedbah gasilcev hitro razširil, poroča BBC.

Preiskava, ki sta jo izvedli gasilska služba Merseyside (MFRS) in policija Merseyside, je pokazala, da je bila vzrok požara litij-ionska baterija. Te baterije se uporabljajo tudi v električnih kolesih in skirojih.

Na kraj požara so ob vrhuncu intervencije napotili šest gasilskih vozil. Gasilci so v zgornji spalnici našli štiri ljudi, ki niso kazali znakov življenja. Peto poškodovano osebo so zaradi opeklin odpeljali v bolnišnico.

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Vodja preventive pri gasilski službi je dejal, da gre za "uničujoč dogodek", ter izrazil sožalje družini in prijateljem umrle matere in otrok ter poškodovanim, piše BBC.

Pohvalil je tudi delo gasilcev in reševalcev severozahodne reševalne službe, ki so si prizadevali rešiti življenja, vendar to po njegovih besedah žal ni bilo mogoče.

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