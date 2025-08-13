Litva bo svoje državljane učila izdelovati in uporabljati drone

Po besedah obrambne ministrice Dovileje Šakaliene Litva načrtuje, da bo 15.000 odraslih in 7000 otrok do leta 2028 pridobilo veščine za upravljanje in izdelovanje dronov.

V prihodnjih letih se bo število centrov povečalo na devet. Vsebina programa usposabljanja bo prilagojena različnim starostnim skupinam.

Glavni cilj programa je okrepiti veščine prebivalstva na področju nadzora in razvoja dronov. Država z okoli 2,8 milijona prebivalcev bo v projekt vložila 3,3 milijona evrov, skupaj pa ga bosta izvajala ministrstvo za obrambo in ministrstvo za izobraževanje.

Vilnius želi z razvojem in večjo proizvodnjo brezpilotnih letalnikov okrepiti tudi svojo obrambno industrijo in obrambne zmogljivosti svoje vojske. Droni v sodobnih vojaških spopadih igrajo vse večjo vlogo.

Ministrstvo za obrambo je že pred tem programom ponujalo tečaje, na katerih so udeležence usposabljali v teoriji in praksi uporabe dronov.