Tujina

Litva bo svoje državljane učila izdelovati in uporabljati drone

Vilnius, 13. 08. 2025 15.47 | Posodobljeno pred 21 minutami

Litva namerava septembra zagnati nov program usposabljanja za izdelavo in upravljanje dronov, ki bo namenjen šolarjem in širši javnosti. Po navedbah litovskega obrambnega ministrstva bodo v baltski državi odprli tri nove centre za usposabljanje za te brezpilotne letalnike.

V prihodnjih letih se bo število centrov povečalo na devet. Vsebina programa usposabljanja bo prilagojena različnim starostnim skupinam.

Po besedah obrambne ministrice Dovileje Šakaliene Litva načrtuje, da bo 15.000 odraslih in 7000 otrok do leta 2028 pridobilo veščine za upravljanje in izdelovanje dronov.

Litva želi okrepiti tudi svojo obrambno industrijo in obrambne zmogljivosti svoje vojske.
Litva želi okrepiti tudi svojo obrambno industrijo in obrambne zmogljivosti svoje vojske.

Glavni cilj programa je okrepiti veščine prebivalstva na področju nadzora in razvoja dronov. Država z okoli 2,8 milijona prebivalcev bo v projekt vložila 3,3 milijona evrov, skupaj pa ga bosta izvajala ministrstvo za obrambo in ministrstvo za izobraževanje.

Vilnius želi z razvojem in večjo proizvodnjo brezpilotnih letalnikov okrepiti tudi svojo obrambno industrijo in obrambne zmogljivosti svoje vojske. Droni v sodobnih vojaških spopadih igrajo vse večjo vlogo.

Ministrstvo za obrambo je že pred tem programom ponujalo tečaje, na katerih so udeležence usposabljali v teoriji in praksi uporabe dronov.

