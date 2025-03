Litva, Latvija, Poljska in Estonija izstopajo iz konvencije o protipehotnih minah

Obrambni ministri štirih držav so zapisali, da so se varnostne razmere v regiji "temeljito poslabšale" in da so se vojaške grožnje državam članicam Nata, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, "znatno povečale".

"Glede na nestabilno varnostno okolje je treba oceniti vse ukrepe za krepitev odvračilnih in obrambnih zmogljivosti," so zapisali ministri in poudarili pripravljenost sprejeti vse potrebne korake za obrambo svojega ozemlja. V izjavi so dodali, da bodo države kljub umiku ostale zavezani mednarodnemu humanitarnemu pravu, vključno z zaščito civilistov med oboroženimi spopadi.

Odločitev vlad morajo še potrditi parlamenti omenjenih vzhodnoevropskih držav.

Iz več evropskih prestolnic je slišati, da bi lahko v Evropi prišlo do vojne večjega obsega v roku petih let, zato se kontinent pripravlja na oboroževalno tekmo z Moskvo. Kritiki aktualne drže sicer novim geopolitičnim smernicam v Evropi očitajo, da gre zgolj za izkoriščanje vojne v Ukrajini za širjenje strahu in kovanje dobičkov proizvajalcev orožja.

Kljub temu pa bližina vojne in potencialne ruske ambicije v prihodnosti močno skrbijo baltske države in Poljsko, ki mejijo na Rusijo oz. Belorusijo.