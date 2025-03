Litva za požig trgovine s pohištvom obtožila rusko vojaško obveščevalno službo

Litovsko tožilstvo trdi, da za požigom trgovine s pohištvom Ikea v Vilni maja lani stoji ruska vojaška obveščevalna služba GRU. Tožilec Arturas Urbelis je napad označil za teroristično dejanje. V Litvi in na Poljskem so aretirali dva ukrajinska osumljenca, proti enemu so vložili obtožnico. Dvojica naj bi za serijo požigov in razstrelitev trgovin prejela 10 tisočakov in avtomobil.