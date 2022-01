Litva zaporniku iz Guantanama plačala 100.000 evrov odškodnine

Litva je odškodnino plačala tri leta po odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je ugotovilo, da je država kršila evropsko zakonodajo, na podlagi katere je mučenje prepovedano. Primer je vodila odvetnica Helen Duffy, sodniki ESČP pa so lahko med obravnavo slišali, da so Zubajdaha v Litvi mučili s preprečevanjem spanca, ostro svetlobo in hrupom, veliko časa pa je tudi preživel v samici.

Cia ga je v Litvi zadrževala od februarja 2005 do marca 2006. Najbolj brutalno so ga mučili leta 2002, ko so ga zadrževali na Tajskem. Program mučenja sta pripravila dva psihologa. Med drugim so ga za več dni zapored zaprli v škatlo v velikosti krste.

Zubajdaha so Američani prijeli v Pakistanu šest mesecev po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001. Od takrat naprej je v priporu brez uradne obtožnice. Cia in odvetniki administracije nekdanjega predsednika Georgea Busha so njegovo mučenje skušali opravičiti s trditvami, da gre za pomembnega člana teroristične organizacije Al Kaida. Kasneje se je sicer izkazalo, da Abu Zubajdah ni bil član Al Kaide, prav tako ni bil obtožen vpletenosti v napade 11. septembra.