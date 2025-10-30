Litva zaradi beloruskih balonov zapira vzhodno mejo

V Litvi so v preteklem tednu večkrat zaprli letališče v prestolnici zaradi beloruskih balonov in začasno že zaprli tudi mejo z Belorusijo. Sedaj pa je vlada odločila, da bo mejo zaprla za en mesec.

Litovski notranji minister Vladislav Kondratovič je ukrep označil kot "jasno sporočilo naši neprijazni sosedi, ki si ne prizadeva za rešitev problema".

Zaprtje bo v prvi vrsti prizadelo na tisoče beloruskih delavcev, ki redno potujejo med državama, vendar bo vplivalo tudi na litovska podjetja, ki še naprej sodelujejo z Minskom, je še sporočila premierka Inga Ruginiene.