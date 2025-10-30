Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Litva zaradi beloruskih balonov zapira vzhodno mejo

Vilnius, 30. 10. 2025 12.34 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
4

Litva bo za mesec dni zaprla mejo z Belorusijo, je sporočila litovska premierka Inga Ruginiene. Odločitev so sprejeli po tem, ko so morali v preteklem tednu večkrat zapreti letališče v Vilniusu ter odpovedati ali preusmeriti številne lete zaradi balonov iz Belorusije, ki naj bi pripadali tihotapcem cigaret.

Balon, s katerim tihotapijo cigarete
Balon, s katerim tihotapijo cigarete FOTO: AP

V Litvi so v preteklem tednu večkrat zaprli letališče v prestolnici zaradi beloruskih balonov in začasno že zaprli tudi mejo z Belorusijo. Sedaj pa je vlada odločila, da bo mejo zaprla za en mesec.

Litovski notranji minister Vladislav Kondratovič je ukrep označil kot "jasno sporočilo naši neprijazni sosedi, ki si ne prizadeva za rešitev problema".

Zaprtje bo v prvi vrsti prizadelo na tisoče beloruskih delavcev, ki redno potujejo med državama, vendar bo vplivalo tudi na litovska podjetja, ki še naprej sodelujejo z Minskom, je še sporočila premierka Inga Ruginiene.

Preberi še Beloruski baloni s cigaretami jezijo Litvo, ki grozi z zaprtjem mej

Minsk je obtožbe Litve zavrnil in pozval svojo sosedo, naj najprej poišče sostorilce znotraj lastnih meja. "Litovski politiki so se odločili izkoristiti situacijo in vso krivdo pripisati Belorusiji, s čimer prikrivajo lastno nesposobnost (ali nepripravljenost?) na to, da bi našli naročnike tihotapcev znotraj Litve," je v izjavi zapisalo belorusko zunanje ministrstvo.

Medtem je več voditeljev in drugih političnih predstavnikov izrazilo trdno podporo Vilniusu, med njimi tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je incidente z baloni označila kot "hibridno grožnjo".

"Pozivamo beloruski režim, naj nemudoma sprejme učinkovite ukrepe za nadzor svojega zračnega prostora, meja in ozemlja ter za boj proti organiziranemu kriminalu," pa je v sredo sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

litva belorusija baloni meja
Naslednji članek

Najdaljšega visečega mostu na Sicilijo ne bo? Italijansko sodišče blokiralo načrt

Naslednji članek

Trump in Ši dosegla dogovor, ZDA bodo 'takoj' znižale carine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odrešenik666
30. 10. 2025 13.22
Sicer mi ni jasno, kako naj bi baloni vedeli, da je meja zaprta? Drugace pa je to teza kot v ZDA, da so kitajci krivi, ker se ameri drogirajo.
ODGOVORI
0 0
pepe007
30. 10. 2025 13.07
+2
Predvidevam, da čez mejo ne bi bilo balonov, če bi bili v Litvi sposobni najti tiste, ki te pošiljke plačajo. Glede tega ima Belorusija gotovo prav. Naj Litva izkorenini kriminal na svojih tleh, pa bo problem rešen.
ODGOVORI
4 2
but_the_ppl_are_retarded
30. 10. 2025 12.57
+1
Nojnutntnojnciš luft balons... Tra la la laaaa...
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
30. 10. 2025 12.57
+1
Nojnutntnojnciš fult balons... Tra la la laaaa...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330