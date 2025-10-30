Litva zaradi beloruskih balonov zapira vzhodno mejo

V Litvi so v preteklem tednu večkrat zaprli letališče v prestolnici zaradi beloruskih balonov in začasno že zaprli tudi mejo z Belorusijo. Sedaj pa je vlada odločila, da bo mejo zaprla za en mesec.
Litovski notranji minister Vladislav Kondratovič je ukrep označil kot "jasno sporočilo naši neprijazni sosedi, ki si ne prizadeva za rešitev problema".
Zaprtje bo v prvi vrsti prizadelo na tisoče beloruskih delavcev, ki redno potujejo med državama, vendar bo vplivalo tudi na litovska podjetja, ki še naprej sodelujejo z Minskom, je še sporočila premierka Inga Ruginiene.
Minsk je obtožbe Litve zavrnil in pozval svojo sosedo, naj najprej poišče sostorilce znotraj lastnih meja. "Litovski politiki so se odločili izkoristiti situacijo in vso krivdo pripisati Belorusiji, s čimer prikrivajo lastno nesposobnost (ali nepripravljenost?) na to, da bi našli naročnike tihotapcev znotraj Litve," je v izjavi zapisalo belorusko zunanje ministrstvo.
Medtem je več voditeljev in drugih političnih predstavnikov izrazilo trdno podporo Vilniusu, med njimi tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je incidente z baloni označila kot "hibridno grožnjo".
"Pozivamo beloruski režim, naj nemudoma sprejme učinkovite ukrepe za nadzor svojega zračnega prostora, meja in ozemlja ter za boj proti organiziranemu kriminalu," pa je v sredo sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.
