Odgovor Lukašenka na sankcije EU? V Litvo val prebežnikov iz Belorusije

Zaradi priliva migrantov pa se tudi krepi jezi med prebivalstvom. Prebivalci več krajev v bližini meje so pred dnevi že protestirali zaradi gradnje nastanitvenih objektov.

Namestnik zunanjega ministra Litve Mantas Adomenas je za DW dejal, da država ne more sprejeti več kot 5000 migrantov. Večina jih sicer želi nadaljevati pot naprej proti Nemčiji, in če bodo številke še naprej naraščale, "ne bomo imeli več dovolj kapacitet ter jim bomo morali dovoliti, da gredo naprej ".

Za DW je Iračan, ki prihaja iz Bagdada, povedal, kako je s skupino prebežnikov prečkal mejo. Beloruski stražarji naj bi pokazali proti meji in dejali: "Tam je Litva," ter jih napotili proti meji. Stražarji naj bi bili oblečeni v civilna oblačila.

Že junija je vrh EU obsodil poskuse tretjih držav za izkoriščanje migrantov v politične namene. Litva je tedaj izrazila veliko zaskrbljenost ter opozorila na organizirane migracije iz Iraka, Irana in Sirije prek Belorusije na mejo EU, ki da postajajo uradno stališče Minska. V začetku julija je Lukašenko javno zagrozil, da bo v odziv na sankcije v Evropo dovolil množici migrantov iz Afganistana, Sirije in Iraka.

V tem letu pa se je situacija drastično spremenila – v Litvo je prešlo že 2500 prebežnikov iz Afganistana, Sirije, Iraka in držav severne Afrike, največ v zadnjih dveh mesecih. Za nenaden porast nelegalnih prehodov meje oblasti v Vilni krivijo prav Lukašenkov režim, ki naj bi s tem poskušal 'kaznovati' EU zaradi uvedbe sankcij proti uradnemu Minsku.

Litva in Belorusijo si delita 680-kilometrov dolgo mejo, obe državi pa ponekod ločuje le nizka lesena ograja – preiti na ozemlje Evropske unije tako ne predstavlja velike ovire. A do nedavnega Litva ni imela težav na meji z Belorusijo, v letu 2020 je mejo nelegalno prečkalo le 79 ljudi, večina jih je pobegnila izpod avtoritarnega beloruskega režima Aleksandra Lukašenka , navaja Deutsche Welle .

Johanssonova pisala članicam EU glede pomoči Litvi pri spoprijemanju z migracijami prek Belorusije

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je sicer danes pisala notranjim ministrom članic EU s pozivom k pomoči Litvi pri spoprijemanju z migracijami prek Belorusije. V komisiji pa so ponovili, da so poskusi izkoriščanja migrantov v politične namene nesprejemljivi, in zagotovili nadaljnjo podporo Litvi, saj da je njena meja evropska meja, kar narekuje skupno odgovornost.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je o problemu vse več nezakonitih prehodov iraških državljanov iz Belorusije v Litvo v sredo govoril z iraškim zunanjim ministrom Fuadom Huseinom. Pozval ga je k pojasnilom, še posebej glede mladoletnikov brez spremstva. "To skrbi ne le eno državo članico, temveč celotno EU. Računamo na podporo Iraka," je Borrell zapisal v tvitu.

EU Litvi že pomaga na številne načine, na primer preko evropskega azilnega podpornega urada (Easo), agencije za mejno in obalno stražo Frontex ter evropskega mehanizma za civilno zaščito, v okviru katerega je priskočilo na pomoč okoli ducat držav.

Slovenija je pred dnevi napovedala pomoč z desetimi kilometri tehničnih ovir ter materialno pomoč v obliki 20 agregatov, 700 kosov odej in 400 suhih dnevnih obrokih halal v skupni vrednosti dobrih 52.000 evrov.