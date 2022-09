Liz Truss v bran kontroverznemu paketu proračunskih ukrepov

"Morali smo začrtati nujne ukrepe za spodbuditev rasti našega gospodarstva, da se Velika Britanija premakne, in tudi nasloviti inflacijo," je Liz Truss poudarila za lokalno radijsko postajo BBC Radio Leeds. "To seveda pomeni sprejemanje kontroverznih in težkih odločitev, a na to sem kot premierka pripravljena," je povedala. Po njenih navedbah za lokalno radijsko postajo BBC Radio Lancashire je pomembno, da potegnejo vse možne vzvode za spodbujanje gospodarske rasti. "To je tisto, s čimer rinemo dalje," je povedala.