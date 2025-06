Ljubek posnetek rojstva delfinjega mladiča pred očmi obiskovalcev

V živalskem vrtu Brookfield v Chicagu se je skotil delfinji mladič. Ljubek video prikazuje trenutek rojstvo mini delfina. Ekipa veterinarjev je med porodom vseskozi spodbujala njegovo mater, 38-letno veliko pliskavko Allie, poroča AP.

"Potiskaj, potisni, potisni," so spodbudno kričali prisotni. Video prikazuje mamo Allie, ki plava po akvariju, pri čemer mladičeve majhne repne plavuti štrlijo iz nje. Nato se mladič osvobodi in nagonsko zaplava na površino bazena, da prvič vdihne. V akvariju je bila tudi 43-letna delfinka Tapeko, ki je ostala blizu Allie med njenim več kot enournim porodom. Na videoposnetku jo je mogoče videti, kako sledi mladiču, ko se ta odpravi na površino, in ostane z njim, ko prvič vdihne. Za delfine je naravno, da med porodom skrbijo drug za drugega, pojasnujejo zaposleni v živalskem vrtu.

Zgodnji znaki kažejo, da je mladič v dobrem zdravstvenem stanju. Ocenjujejo, da tehta približno 16 kilogramov in meri 115–120 centimetrov. To je približno toliko kot odrasel pes pasme zlati prinašalec, so ponazorili.

Mladič se je že naučil lebdeti oziroma se premikati ob materi. Veterinarji bodo v naslednjih 30 dneh še posebej pozorno spremljali njegov napredek.