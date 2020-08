Lezbični pingvinji par v Valencii se je razveselil mladička

Gre za prvo takšno pingvinjo posvojitev v tem akvariju, so sporočili iz Valencie. Dodali so, da je pingvinji par izjemen. Ob tem so pojasnili, da istospolno usmerjeni pingvini niso nekaj neobičajnega. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so istospolna partnerstva popisali pri več kot 450 vrstah živali.

Podobne zgodbe so se leta 2018 razveselili v Sydneyju. V sydneyjskem Sea Life Aquariumu sta pozornost tamkajšnjih zaposlenih pritegnila samca vrste oslovski pingvin, poimenovana Sphen in Magic, saj sta ves čas tičala skupaj in se skupaj odpravljala na plavanje. Med sezono parjenja sta se začela vesti tako, kot se vedejo heteroseksualni pingvinji pari: začela sta zbirati kamenčke za izdelavo svojega gnezda. Oskrbniki so jima najprej dali poskusno jajce, za katerega sta tako zelo skrbela, da so jima nato dali pravo jajce.

Podobno je bilo v primeru Electre in Viole, pojasnjujejo oskrbniki iz Valencie. Pingvini običajno odložijo dve jajci naenkrat, ki se potem valijo 38 dni. Pri tem se izmenjujeta oba starša. Ko se mladički izvalijo, običajno potrebujejo 75 dni, da se osamosvojijo.

O podobnih primerih so že poročali iz številnih drugih živalskih vrtov po svetu. Leta 2009 sta dva pingvinja samca, Z in Vielpunkt, v berlinskem živalskem vrtu izvalila in vzredila pingvinčka, ki sta ga njegova heteroseksualna starša zavrgla.

Pred njima so v živalskem vrtu v New Yorku pri poskusu parjenja pogosto opazili samca Roya in Sila. Nesrečnika sta nato skušala izvaliti kamen, zato so jima oskrbniki dali jajce, ki sta ga uspešno izvalila. Njun posvojeni naraščaj, samička z imenom Tango, si je, ko je odrasla, za partnerico izbrala samico.