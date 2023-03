Ljubezen do tofuja ali česa drugega? Oblasti narobe razumele pomen tablice

Tako se je zgodilo tudi v zvezni državi Maine, poroča AP News . Država ljudem že več let dovoljuje, da na svoje registrske tablice zapišejo katero koli kombinacijo črk in številk, vključno z besedami in besednimi zvezami, ki bi jih druge države prepovedale. A letos se je Maine odločil, da bo zapise na tablicah nekoliko bolj reguliral in je zato odpoklical 274 registrskih tablic, ki so jih v državni akciji ocenili kot neprimerne.

Lastniki avtomobilov v Združenih državah si lahko s plačilom dodatne pristojbine prilagodijo svoje registrske tablice. Rezultat slednjega so zelo domiselna sporočila na tablicah vozil, ki pa državnim uradnikom med odločanjem, kaj je in kaj ni sprejemljivo, pogosto povzročijo tudi marsikateri glavobol.

Številni lastniki vozil so se seveda odločitvi Maina uprli, a za zdaj so bile vse pritožbe neuspešne. Med njimi je tudi vegan, ki je na svoji registrski tablici izrazil svojo ljubezen do tofuja. "To je moj protest proti uživanju mesa in živalskih proizvodov," je dejal Peter Starostecki, razočaran voznik avtomobila.

Država je namreč sklenila, da bi lahko registrsko tablico "LUVTOFU" razumeli kot sklicevanje na spolnost in ne na občudovanje tofuja. Voznik sicer vztraja, da njegova namera ni bila zlonamerna, saj da ima tudi na zadnjem delu avtomobila prilepljenih več nalepk, povezanih s tofujem."

A registrski oznaki se ni moral odpovedati le on. Med prebivalci Maina, ki so morali zamenjati tablico na vozilu, sta tudi Heather Libby in njena najboljša prijateljica, ki sta se odrekli ujemajočima se registrskima tablicama, na katerih je bila beseda za psičko. "Ljudje so dandanes tako občutljivi. To je res neumno," je dejala Libbyjeva iz Jonesporta.

Nova pravila prepovedujejo slabšalno omembo starosti, rase, etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti, spolne identitete, nacionalnega porekla, vere ali invalidnosti. Prepovedan pa je tudi jezik, ki spodbuja nasilje ali se šteje za nespodobnega. Državna sekretarka Shenna Bellows je ob tem dejala, da tudi za voznike vozil velja svoboda izražanja, a da naj to storijo z nalepkami na odbijaču in ne na registrski tablici, ki jo je izdala država.