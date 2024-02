Ljubezen našla tik pred 90. rojstnim dnevom

Da nikoli ni prepozno in da nikoli nisi prestar za romantiko, dokazuje šest parov, ki so v oskrbi v domu za starejše v angleškem mestu Harrogate ob tradicionalnem angleškem popoldanskem čaju delili svoje zgodbe o ljubezni in skrivnosti dolgega zakona. Nekateri so skupaj že več kot 60 let, drugi so ljubezen našli tik pred 90. rojstnim dnevom. Kako negujejo romanco?