Ljubezen v pragozdu: 'So to poročne fotografije ali diplomatski obisk?'

Na fotografijah se 46-letni Emmanuel Macron in 78-letn i Luis Ignacio Lula da Silva med izletom v amazonski deževni gozd med drugim zadovoljno držita za roke in se objemata, kar je sprožilo val odzivov na spletu. " Poročila se bosta v Amazoniji in imela medene tedne v Parizu, " se je odzval uporabnik na družbenem omrežju X. Več pa jih je menilo, da bi fotografije z obiska potovanja lahko sestavljale poročni album.

Po družbenih omrežjih je zaokrožilo tudi več zmontiranih in prirejenih fotografij "predsedniškega para". Eno od njih, na kateri voditelja dvigujeta roke pod velikim drevesom, so priredili tako, da v rokah držita rdeče balone v obliki srca.

Voditelja sta med Macronovim tridnevnim obiskom uradno krstila novo podmornico, ki jo je Brazilija zgradila s pomočjo francoske tehnologije. Gre za tretjo od štirih podmornic, ki jih bo južnoameriška velesila dobila v skladu s skoraj deset milijard evrov vrednim dogovorom iz leta 2008. Ta predvideva izgradnjo jedrske podmornice, eno od sporočil tokratnega obiska pa je, da bosta državi začeli intenzivno reševati zaplete glede prenosa jedrske tehnologije. Macron je namreč dejal, da je pripravljen "odpreti novo poglavje". "Še nikoli nismo delili toliko našega znanja, kot smo ga z Brazilijo, in ponosni smo, da smo to storili," je poudaril. Lula pa je na to odgovoril: "Brazilija želi to znanje, želi jedrsko tehnologijo in noče v vojno."

Otoplitev odnosov med sedmim in devetim največjim gospodarstvom sveta je posledica trenutnega geopolitičnega položaja v svetu. "Delimo si enako vizijo sveta in njegovega ravnovesja moči. Nočemo sprejeti sveta, ujetega v konfliktu med dvema velikima silama," je dejal Macron, ob tem pa poudaril, da tako Francija kot Brazilija nočeta biti "vazala" drugih svetovnih sil. "Zavračamo delitev sveta, vazalizacijo ... to je tisto, kar nas povezuje."

Macronovi topli odnosi z Lulo pomenijo velik odmik od hladnih vezi med francoskim voditeljem in nekdanjim brazilskim desničarskim predsednikom Jairjem Bolsonarom, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022. Bolsonaro je Macrona med drugim ujezil z žaljivimi opazkami na račun njegove soproge Brigitte, ki je 24 let starejša od francoskega predsednika.