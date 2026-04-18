Prišla po staro ljubezen, pridržal jo je ICE: Končno spet v Franciji

Po ponovni združitvi z mladostno ljubeznijo se je življenje 86-letne Francozinje Marie-Thérèse spremenilo v nočno moro. Kljub poroki in postopku za pridobitev dovoljenja za stalno bivanje so jo v ZDA aretirali in pridržali v centru za priseljevanje. Njen sin je sprožil alarm, potem ko so njegovo mater v začetku tega meseca aretirali v Annistonu v Alabami.

"Mama je končno svobodna! To je popolno olajšanje," pa njegove besede ob srečni novici povzema BBC. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je v petek zjutraj potrdil, da se je Marie-Thérèse vrnila v državo, in dodal, da jih to veseli.

Kaj se je zgodilo?

Kot smo poročali, se je Marie-Thérèse v poznih letih preselila v ZDA, potem ko se je poročila s svojo mladostno ljubeznijo Billyjem, Američanom, ki ga je spoznala v šestdesetih letih, ko je bil vojak na Natovi bazi v Saint-Nazairu, sama pa je tam delala kot tajnica. Po njegovem povratku v ZDA leta 1966 sta, kot piše BBC, izgubila stik, vsak si je ustvaril družino v svoji državi in imel otroke.