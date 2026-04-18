Tujina

Prišla po staro ljubezen, pridržal jo je ICE: Končno spet v Franciji

Washington , 18. 04. 2026 09.36 pred 45 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K.
ICE v Minneapolisu

Francozinja v osemdesetih letih, ki je bila pridržana v centru za izvrševanje imigracijskih predpisov (ICE) v ZDA, se je končno vrnila v Francijo, je sporočil francoski zunanji minister. Marie-Thérèse iz francoskega mesta Nantes se je lani preselila v ZDA, potem ko se je poročila s svojo dolgo izgubljeno ljubeznijo Billyjem - Američanom, ki je umrl januarja. Potem pa šok. Aretacija kljub dovoljenju za stalno bivanje.

Po ponovni združitvi z mladostno ljubeznijo se je življenje 86-letne Francozinje Marie-Thérèse spremenilo v nočno moro. Kljub poroki in postopku za pridobitev dovoljenja za stalno bivanje so jo v ZDA aretirali in pridržali v centru za priseljevanje. Njen sin je sprožil alarm, potem ko so njegovo mater v začetku tega meseca aretirali v Annistonu v Alabami.

Protesti zaradi smrti Renee Nicole Good
FOTO: AP

"Mama je končno svobodna! To je popolno olajšanje," pa njegove besede ob srečni novici povzema BBC. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je v petek zjutraj potrdil, da se je Marie-Thérèse vrnila v državo, in dodal, da jih to veseli. 

Kaj se je zgodilo?

Kot smo poročali, se je Marie-Thérèse v poznih letih preselila v ZDA, potem ko se je poročila s svojo mladostno ljubeznijo Billyjem, Američanom, ki ga je spoznala v šestdesetih letih, ko je bil vojak na Natovi bazi v Saint-Nazairu, sama pa je tam delala kot tajnica. Po njegovem povratku v ZDA leta 1966 sta, kot piše BBC, izgubila stik, vsak si je ustvaril družino v svoji državi in imel otroke.

Po več desetletjih sta se ponovno povezala leta 2010 in se skupaj s takratnima zakoncema obiskala. Ko sta do leta 2022 oba ovdovela, sta začela razmerje in se znova zaljubila. Lani sta se poročila, Marie-Thérèse pa se je preselila v zvezno državo Alabama, kjer je zaprosila za zeleno karto, ki bi ji omogočila stalno bivanje v Združenih državah, vendar postopka ni uspela zaključiti, saj je njen mož nenadoma umrl januarja letos. Njegova smrt je dodatno zapletla njen pravni status, kmalu zatem pa je izbruhnil še spor glede dediščine z moževim sinom Billyjem. Kot je za francoske medije povedal sin Marie-Thérèse, ji je Billy "grozil, ustrahoval in šel celo tako daleč, da ji je odklopil vodo, internet in elektriko."

francozinja ice vrnitev

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

MasteRbee
18. 04. 2026 10.27
Birokrati so "usekan" po celem svetu. Naj jih zamenja AI. Težko bo tako morasto izkrivljena.
MasteRbee
18. 04. 2026 10.22
Zakaj ne bi o kalvariji v Sloveniji. Kako priti do gradbenega dovoljenja, elektro priključka, zdravnika...
oježeš
18. 04. 2026 09.56
Običajna družinska ljubezen.
gonisetaubi
18. 04. 2026 09.54
ma vse kar ni ameriškega samo domov..pa je... ali kakomrkoli
August Landmesser
18. 04. 2026 09.52
spet desnaci ...gestapo trumpa...ki ga obožujejo janševci...Nič jim ni sveto...niti družina kot nesrečna Nič kriva gospa iz Francije...
