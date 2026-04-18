Prišla po staro ljubezen, pridržal jo je ICE: Končno spet v Franciji

Po ponovni združitvi z mladostno ljubeznijo se je življenje 86-letne Francozinje Marie-Thérèse spremenilo v nočno moro. Kljub poroki in postopku za pridobitev dovoljenja za stalno bivanje so jo v ZDA aretirali in pridržali v centru za priseljevanje. Njen sin je sprožil alarm, potem ko so njegovo mater v začetku tega meseca aretirali v Annistonu v Alabami.
"Mama je končno svobodna! To je popolno olajšanje," pa njegove besede ob srečni novici povzema BBC. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je v petek zjutraj potrdil, da se je Marie-Thérèse vrnila v državo, in dodal, da jih to veseli.
Kaj se je zgodilo?
Kot smo poročali, se je Marie-Thérèse v poznih letih preselila v ZDA, potem ko se je poročila s svojo mladostno ljubeznijo Billyjem, Američanom, ki ga je spoznala v šestdesetih letih, ko je bil vojak na Natovi bazi v Saint-Nazairu, sama pa je tam delala kot tajnica. Po njegovem povratku v ZDA leta 1966 sta, kot piše BBC, izgubila stik, vsak si je ustvaril družino v svoji državi in imel otroke.
Po več desetletjih sta se ponovno povezala leta 2010 in se skupaj s takratnima zakoncema obiskala. Ko sta do leta 2022 oba ovdovela, sta začela razmerje in se znova zaljubila. Lani sta se poročila, Marie-Thérèse pa se je preselila v zvezno državo Alabama, kjer je zaprosila za zeleno karto, ki bi ji omogočila stalno bivanje v Združenih državah, vendar postopka ni uspela zaključiti, saj je njen mož nenadoma umrl januarja letos. Njegova smrt je dodatno zapletla njen pravni status, kmalu zatem pa je izbruhnil še spor glede dediščine z moževim sinom Billyjem. Kot je za francoske medije povedal sin Marie-Thérèse, ji je Billy "grozil, ustrahoval in šel celo tako daleč, da ji je odklopil vodo, internet in elektriko."
